¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢º¸Â¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÈÉð¼Ô½¤¹ÔÀè¡É¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡ÖÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï22Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¤Ç¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤ò3¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î3ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¡¢¡Ø¥â¥Ó¥¹¥¿¡¼¥ë¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸ø¼°Àï2Ï¢ÇÔÃæ¤È¡¢·ù¤ÊÎ®¤ì¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Î4Ê¬¤ËÆ±MF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤Ïº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢65Ê¬¤«¤é¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿81Ê¬¤Ë¤Ï¼ã¤¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Âç»Å»ö¡£±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤Î°ÌÃÖ¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡£¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢»î¹ç¤Ï3¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¼ó°Ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï2Ï¢ÇÔ¤Ç°¤¤Î®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÁê¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼éÈ÷¿Ø¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½¤Àµ¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸åÈ¾¤Ï»î¹ç¤ò¤è¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Ï¼«¤é¤¬·è¤á¤¿¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾å¤Ç¤ÎÎÉ¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤ÏÎ¾Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤â»î¤»¤ë»þ¤Ï¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Î¾Â¤Ç¤ÎÀµ³Î¤Ê¥·¥å¡¼¥Èµ»½Ñ¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÀÎ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¡¢ÇØ¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¤¬Â¤ê¤º¡¢µÕÂ¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ê¥ì¥¹¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ´ü´Ö¡Ê2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ê¤ó¤À¡×
¡ÖÅö»þ¤Î¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È´ÆÆÄ¡Ê¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¿¸½¡§¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¡Ë¤«¤é¡¢Î¾Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡£¥·¥å¡¼¥ÈÎÏ¤â¡¢ÀºÅÙ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Í¡£Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤«¤é¤À¡£°ÊÁ°¤Ï¾¯¤·¾Ç¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤®¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
