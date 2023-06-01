¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤è¤ê¡Ö¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡×¤¬¡ÖBE@RBRICK 400%¡×¤Ë¡ª 2·î24Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡ÚBE@RBRICK ¥¥å¥¥¤Ù¤¨ 400%¡Û 8·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§14,300±ß
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
¡¡¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖBE@RBRICK ¥¥å¥¥¤Ù¤¨ 400%¡×¤ò¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤Ä¾±Ä³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢³ÆÅ¹¡¢Â¾°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï14,300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤è¤ê¡Ö¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡×¤ò¡ÖBE@RBRICK 400%¡×¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£MCT TOKYO¤Ë¤Æ2·î24Æü0»þ¤«¤é3·î10Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£Á´¹â¤ÏÌó280mm¡£
BE@RBRICK TM & (C) 2001-2026 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.