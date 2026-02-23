◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本０―４ソフトバンク（２３日・ひなたサンマリンスタジアム）

ソフトバンク・秋広が覚醒を感じさせた。１―０の８回２死一、二塁。３ボール、１ストライクから「カウントが有利だったので、真っすぐ一本という感じで」と、１４５キロの直球を豪快に振り抜いた。高々と舞い上がった打球は右翼席中段へ。サポートメンバーの広島・佐藤柳からとはいえ、今季実戦初アーチの３ランで侍撃破に貢献した。

今季から右足を上げるフォームに改造した。すり足で打っていた昨季までと比べ、投手との間合いは「足の上げ方など、まだまだ試行錯誤が必要」という。それでも、体重移動がしやすくなり、飛距離と力強さは格段に増した。「今はタイミングを一番に意識している」と、ドンピシャで捉えた一撃だった。

小久保監督は「今の打ち方なら、あのぐらい飛ばせる。自分の中でものにしていけばいい」と称賛した。狙うは自身初の開幕１軍。新打法をさらに磨き上げ、日本一厳しい生存競争を勝ち抜く。（森口 登生）