井桁弘恵、ショート丈トップスから美ウエストチラリ「ラインが綺麗すぎる」「神スタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】女優の井桁弘恵が2月21日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス着用のオフショットを公開した。
【写真】29歳「教場」出演女優「引き締まってる」美ウエストのぞくショート丈トップス姿
井桁は自身のカレンダーについて「楽しく一年、皆さんと共に過ごせたらいいなと想いを込めて、素敵なチームで撮影させていただきました」と説明し、オフショットを複数枚投稿。1輪の花を持ってアンニュイな視線を向けている白いショート丈のトップス姿で、引き締まった美しいウエストを見せている。また、透かし編みのざっくりしたニットにパンツのカジュアルなコーディネートや部屋着姿も披露している。
この投稿に、ファンからは「まぶしいほどの可愛さ」「ウエストのラインが綺麗すぎる」「引き締まってる」「神スタイル」「憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
