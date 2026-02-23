木村拓哉、上垣皓太朗アナの“威圧感”に「ヤバいヤバい」
フジテレビの上垣皓太朗アナ（24歳）が、2月23日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。木村拓哉のような静かな威圧感を出そうとするも、木村から「ヤバいヤバい」とツッコミを受けた。
映画「教場 Requiem」に出演している木村拓哉に上垣アナがインタビューを行い、木村演じる風間公親の「静かな威圧感、存在感はどうやって生み出してらっしゃるんですか？」と質問する。
木村は「生徒役の皆さんがいてくれて、その皆さんに対しての冷徹な存在だったので、みんなの本気度の矛先が風間公親にズンッと集まって、それを反射する鏡として立っているだけで冷徹になれているような気がする」と答え、上垣アナに「ちょっとやってみようか」と静かな威圧感を見せてほしいと話す。
上垣アナが表情を作って威圧感を出そうとするも、逆にコミカルな印象を与えてしまい、木村も「ヤバいヤバい。これ、ぼかす？」とツッコミを入れた。
