「今日好き」秋山みづき、カット＆カラーの新ヘア披露「透明感溢れてる」「天使発見」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた秋山みづきが2月21日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「透明感溢れてる」暗髪イメチェン披露
秋山は「＃ちょっと時差投稿で申し訳ないです」とハッシュタグをつけ、「きったの」「あとそめたんだあ」とイメージチェンジしたことを報告。ダークトーンの色味に、胸元までの長さのウエーブヘアを披露し、鏡越しの自撮りで笑顔を見せている。
この投稿に「暗髪可愛い」「透明感溢れてる」「ニューヘア似合ってる」「天使発見」などと注目が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。秋山は「ニュージーランド編」「冬休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「透明感溢れてる」暗髪イメチェン披露
◆秋山みづき、ダークトーンのニューヘア披露
秋山は「＃ちょっと時差投稿で申し訳ないです」とハッシュタグをつけ、「きったの」「あとそめたんだあ」とイメージチェンジしたことを報告。ダークトーンの色味に、胸元までの長さのウエーブヘアを披露し、鏡越しの自撮りで笑顔を見せている。
◆秋山みづきの投稿に反響
この投稿に「暗髪可愛い」「透明感溢れてる」「ニューヘア似合ってる」「天使発見」などと注目が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。秋山は「ニュージーランド編」「冬休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】