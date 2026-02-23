善意に金額は関係ないが、今回は桁違いだ。2月19日、大阪市は個人から21キロの金塊が寄付されたことを発表した。

【写真】大阪市が受け取った5億7,700万円相当の金塊

ここ数年で金の取引額は高騰を続けており、高価買取に期待して金のアクセサリーを手放す人も。中には金歯まで手放す人も現れている。金1g当たりの国内価格は2月20日午前の時点で約27500円。今回の金塊は2月20日時点で約5億7700万円に相当する。

身元不明者による大阪市水道局への寄付

「市によると、寄付は2025年11月におこなわれたそうです。同年4月に京都市下京区の国道1号線で、老朽化した水道管が破損して道路が冠水する事故がありました。寄付者はニュースを見て事故について知り、大阪市水道局への寄付を決めたという話です」（地方紙記者）

寄付者の身元など詳細は明かされていないが、水道管の老朽化対策などの水道事業に活用してほしいと申し出があったとのこと。当人の意向で、市からの感謝状贈呈式もおこなわれない予定だ。

巨額の金塊寄付に対して、ネット上では

《こういうのを見ると、世の中捨てたもんじゃないなぁって思える》

《世間にはとんでもない人もいるもんだな》

《仮にお金を持っていたとしても、ポンと寄付できる心意気がすごいよ》

《善意を無駄にしないように、責任を持って活用してほしい》

といった驚きと感嘆の声が上がっている。

一方で今回寄付がおこなわれた大阪は、実は昔から寄付の文化が根づいている土地柄だ。大阪市北区中之島にある大阪市中央公会堂は、北浜の株式仲買人・岩本栄之助の寄付により1918年（大正7年）に竣工した。父親の遺産と自分の手持ち財産から、現在の価値で約50億円もの資金を投じている。

大阪城の天守閣は約750億円にも及ぶ寄付金

大阪城の天守閣は落雷によって焼け落ちたままだったところを、昭和初期の1931年に、現在の価値で約750億円にも及ぶ市民からの寄付金を受けて再建した。

ガンバ大阪の本拠地であるパナソニックスタジアム吹田は、2015年竣工。日本初の寄付金スタジアムで、建設費約140億円を企業や個人からの寄付と助成金で賄った。大阪中之島美術館でも、5000点にも及ぶコレクションが寄贈により集められている。

「大阪市の横山英幸市長も“とんでもない金額で、なんというんですかね、言葉がないわけですよ”と驚きを隠せない様子です。一方で“水道管の老朽化対策は大変大きな投資ですし、そこに思いを持って、ご寄付をいただくことに感謝の言葉しかないです”と謝意を表していました」（前出・地方紙記者）

古来から人々が大切にして来た見返りを求めない助け合いの精神は、現代にもしっかり受け継がれているのかもしれない。