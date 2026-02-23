Ž¢»Ò¶¡¤À¤Þ¤·¤Î¿ô»ú¥È¥ê¥Ã¥¯Ž£¤Ê¤Î¤Ë³°Éô¤«¤é¸«È´¤¯¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡Ä¶Ë°´ë¶È¤¬Ž¢ÂçÌÙ¤±Ž£¤òµ¶Áõ¤·¤¿ÂçÃÀ¼ê¸ý
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Çò°æ·ÉÍ´¡¦»°¥ÄÌð¾´¡Ø²ñ·×¤¬ÌÌÇò¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¾®¤µ¤Ê±³¤¬¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ºá¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÉÔÀµ²ñ·×¡×
ºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë8·î¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¡¢10·î¤Ë¸µ·Ð±Ä¿Ø¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÅÝ»º¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ë¥Ä¡£»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤â¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë119²¯±ß¤â¤Î²Í¶õÇä¾å¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ê¤¼Ã¯¤â¤³¤ÎÉÔÀµ¤ò¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀµ²ñ·×¤¬È¯³Ð¤·¡¢¾å¾ìÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÂçÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤Ï¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´í¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ò¸«È´¤¯ÌÜ¤òÍÜ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ë¶È¤ÎÉÔÀµ²ñ·×¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¡Öº£·î¤À¤±¿ô»ú¤òÎÉ¤¯¸«¤»¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾®¤µ¤Ê±³¤¬¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ºá¤Ø¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Çä¾å¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¡Ö´ü¥º¥ì¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡ÛÇä¾å¤ÎÀè¹Ô·×¾å¡Ê´ü¥º¥ì¡Ë
¤Þ¤º´ðËÜ¤Î³ÎÇ§¤Ç¤¹¡£Çä¾å¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÇ¼ÉÊ¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þ¡×¤Ë·×¾å¤·¤Þ¤¹¡£
12·î¤Ë¼õÃí¤·¤Æ¤â¡¢Ç¼ÉÊ¤¬1·î¤Ê¤éÇä¾å¤Ï1·î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë12·î¤ÎÇä¾å¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÉÔÀµ¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Á°ÅÝ¤·¤¹¤ì¤ÐÍâ·î¤ÎÇä¾å¤Ë·ê¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î·î¤ÎÇä¾å¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤Ë´Ù¤ê¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¢¡Û²Í¶õÇä¾å
Çä¾å¤ÎÀè¹Ô·×¾å¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¤Ç¤Ï¶ÈÀÓÃ£À®¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡¤Ï¡Ö²Í¶õÇä¾å¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÀµ¼ê¸ý¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¼è°úÀè¤È¶¦ËÅ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼Âºß¤·¤Ê¤¤¼è°ú¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤ë´°Á´¤Ê±³¤Ç¤¹¡£²Í¶õ¤ÎÁê¼ê¤È¤Î¼è°ú¤Ê¤Î¤ÇÆþ¶â¤¬¤Ê¤¯Çä³Ý¶â¤¬Î¯¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¸Ä¿Í»ñ¶â¤ÇÆþ¶â¤òµ¶Áõ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸£¡Û½Û´Ä¼è°ú
²Í¶õÇä¾å¤Î¿Ê²½·Á¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤¬·ëÂ÷¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤µ¤º¤Ë½ñÎà¾å¤À¤±¤Ç¼è°ú¤ò²ó¤·¡¢Çä¾å¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½Û´Ä¼è°ú¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È8¡Á9³ä¤â¤ÎÇä¾å¤ò²Í¶õ·×¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ë¥Ä¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½Û´Ä¼è°ú¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÁÔÂç¤Ê¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¡×
²Í¶õÇä¾å¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊ¸»ú¿ô¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¿åÁý¤·¤·¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Çä¾å¤Î¿ô»ú¤À¤±¤ÏËÄ¤é¤ó¤Ç¤âÃæ¿È¤Ï¥¹¥«¥¹¥«¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤Çä¾å¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡Ö²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤Çä³Ý¶â¡×¤À¤±¤¬ºâÌ³½ôÉ½¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±¤Ê¤ë²Í¶õÇä¾å¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤è¤ê¹ªÌ¯¤ÊÉÔÀµ¼ê¸ý¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¼êË¡¤¬¡Ö½Û´Ä¼è°ú¡×¤Ç¤¹¡£»ÅÁÈ¤ß¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£A¼Ò¢ªB¼Ò¢ªC¼Ò¤È¾¦ÉÊ¤òÅ¾Çä¤·¡¢ºÇ¸å¤ËC¼Ò¤¬½é¤á¤ÎA¼Ò¤Ë¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤ë¤À¤±¤Ç¼ÂÂÎ¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼è°ú¤¬°ì¼þ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë²Á³Ê¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢³Æ¼Ò¤ËÇä¾å¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿È¤Î¤Ê¤¤Çä¾å¤¬¤°¤ë¤°¤ë¤È²ó¤ê¡¢¤¤¤ÄÊø¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤½¤ÎÍÍ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¸¥§¥ó¥¬¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ëÁÔÂç¤Ê¡Ö¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê»Ò¶¡¤À¤Þ¤·¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡¢¤Ê¤¼¸«È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤Ï·ÀÌó½ñÎà¤¬´°àú¤ËÂ·¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ñ¶â¤â´ÔÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°Éô¤«¤é¤ÏÀµ¾ï¤Ê¾¦¼è°ú¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î²ñ·×ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö²¦Æ»¤ÎÉÔÀµ¼ê¸ý¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Çä¾åÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë²Ã¥ÈµÈ¤¬¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¡Ö½Û´Ä¼è°ú¡×
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÎäÅà¤¦¤É¤ó¡×¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò²Ã¥ÈµÈ¡Ê¸½¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡×¤¬2007Ç¯¤Ëµ¯¤³¤·¤¿²ñ·×ÉÔÀµ»ö·ï¤Ç¤â½Û´Ä¼è°ú¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¥ÈµÈ¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤ÊÇä¾å»ê¾å¼çµÁ¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾åÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤¬ÀäÂÐÅª»ÈÌ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö½Û´Ä¼è°ú¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤Çä¾å¤¬¤«¤µÁý¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢2002Ç¯3·î´ü¡Á2007Ç¯3·î´ü¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ë1000²¯±ßÄøÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤Î¿åÁý¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2007Ç¯¡¢´ÆººË¡¿Í¤Ø¤ÎÆâÉôÄÌÊó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¡£ÉÔÀµÈ¯³ÐÁ°¤Î2006Ç¯3·î´ü¤ÎºÇ½ªÍø±×¤ÏÌó65²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â»¼º¤¬°ìµ¤¤ËÉ½ÌÌ²½¤·¡¢2007Ç¯3·î´ü¤Î·è»»¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌÂ»¼º235²¯±ß¤ò·×¾å¤·¡¢Ìó98²¯±ß¤È¤¤¤¦µð³Û¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô²Á¤ÏË½Íî¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÀµ²ñ·×¤Ï²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÎÍø±×Î¨¤ò½ù¡¹¤Ë¿ª¤à
¿ô¤¢¤ë½Û´Ä¼è°ú¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î»ö·ï¤¬Èó¾ï¤Ë¹ªÌ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÀµ¤ÎÈ¯³Ð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Çä³Ý¶â¤äÃª²·»ñ»º¤Î²óÅ¾´ü´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎºâÌ³»ØÉ¸¤¬¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÀµ¾ïÈÏ°ÏÆâ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¸å¤«¤éºâÌ³½ôÉ½¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔÀµ¤ÎÈ¯¸«¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Í£°ì¡¢¤³¤Î´°àú¤Êµ¶Áõ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤«¤¹¤«¤ÊÃ¾¤Ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÁÆÍøÎ¨¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÄã²¼¤Ç¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢Çä¾å¹â¤Ï½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ñ¼Ò¤Î´ðËÜÅª¤ÊÌÙ¤±¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ëÁÆÍøÎ¨¤¬¡¢ËèÇ¯¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Çä¾å¤ò¤«¤µÁý¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö½Û´Ä¼è°ú¡×¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍø±×¤Î½Ð¤Ê¤¤¡ÊÍø±×Î¨1¡óÄøÅÙ¡Ë¼è°ú¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄã¼ý±×¤Î²Í¶õÇä¾å¤Î³ä¹ç¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÎÍø±×Î¨¤¬½ù¡¹¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÀµ¤ò¤É¤¦¸«È´¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¦Çä³Ý¶â¤Î°Û¾ï¤ÊÁý²Ã¡ÊÇä¾å¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸½¶â²ó¼ý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¡¦ºß¸Ë¤Î°Û¾ï¤ÊÁý²Ã¡ÊÉÔÎÉºß¸Ë¤ä¡¢»ñ»º¤ò¿åÁý¤·¤¹¤ë²Í¶õºß¸Ë¤Î²ÄÇ½À¡Ë
¡¦Íø±×¤È±Ä¶È¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥Õ¥í¡¼¤ÎÐªÎ¥¡ÊÍø±×³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¸µ¤Î¸½¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¡¦´ÆººË¡¿Í¤ÎÉÑÈË¤Ê¸òÂå¡Ê°Õ¸«ÂÐÎ©¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¡Ë
¢£¥ª¥ë¥Ä¤ÎÇä¾å¿ä°Ü¤Î¡ÖÉÔ¿³ÅÀ¡×
¥ª¥ë¥Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼ç¤ËÇä¾å¤äÇä³Ý¶â¡¢´ÆººË¡¿Í¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥Ä¤ÎÇä¾å¤äÇä³Ý¶â¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Ï¡¢2020Ç¯12·î´ü¤«¤é2024Ç¯12·î´ü¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÌó110ÇÜ¡ÊÌó5500Ëü±ß¢ªÌó60²¯±ß¡Ë¡¢Çä³Ý¶â¤Ï2021Ç¯12·î´ü¤«¤é¸«¤ë¤È5.8ÇÜ¤È¤½¤³¤Þ¤ÇÐªÎ¥¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á°¼õ¶â¤Ç¤¹¡£Çä³Ý¶â¤¬¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤ª¶â¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Á°¼õ¶â¤È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡Á°¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ë¥Ä¤ÎÁ°¼õ¶â¤Ï4Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜÄøÅÙ¤Ë¤·¤«À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¼Ò¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤ÏAIµÄ»öÏ¿ºîÀ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢Ç¯³Û·ÀÌó¤È·î³Û·ÀÌó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯³Û·ÀÌó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ÙÊ§¤¬Àè¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¼õ¶â¤Î³Û¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÁ°¼õ¶â¤Î¾õ¶·¤«¤é´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î·ÀÌó¤¬·î³Û·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÏÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤ä¶ì¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Çä¾å¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¥¸¡¼¥¯¥¹¤È¤¤¤¦ÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ÆººË¡¿Í¤Î¸òÂå¤ÏÍ×Ãí°Õ
Âç¼ê´ÆººË¡¿Í¤«¤éÃæ¾®´ÆººË¡¿Í¤Ø¤Î¸òÂå¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉÔÀµ¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ãæ¾®´ÆººË¡¿Í¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿´Æºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¼ê´ÆººË¡¿Í¤Ç¤ÏOK¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶î¤±¹þ¤ß»û¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¾®´ÆººË¡¿Í¤ËÍê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶î¤±¹þ¤ß»û¤Î¤è¤¦¤ËOK¤ò½Ð¤¹Ãæ¾®´ÆººË¡¿Í¤Ï¶áÇ¯ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÊó¹ð½ñ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2022Ç¯¤Î¾å¾ì½àÈ÷Ãæ¤Ë¡¢Âç¼ê´ÆººË¡¿Í¡ÊAW´ÆººË¡¿Í¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡Ë¤«¤é¡¢Ãæ¾®´ÆººË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë´ÆººË¡¿Í¥·¥É¡¼¤Ø¤È´Æºº¿Í¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤âÅµ·¿Åª¤ÊÉÔÀµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Á°Ç¤¤Î´ÆººË¡¿Í¤Ï½Û´Ä¼è°ú¤Îµ¿µÁ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ª¥ë¥ÄÂ¦¤Ï¤³¤Î»ØÅ¦¤òÂà¤±¡¢´ÆººË¡¿Í¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò°æ ·ÉÍ´¡Ê¤·¤é¤¤¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡Ë
¸øÇ§²ñ·×»Î
2011Ç¯¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢À¶ÏÂ´ÆººË¡¿Í¡¢¿·ÆüËÜÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¡¢Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥È¡¼¥Þ¥Ä¤Ë¤Æ´Æºº¶ÈÌ³¤äIFRS¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢IFRSÏ¢·ë·è»»¡¢³«¼¨¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£2021Ç¯7·î¤ËÆÈÎ©³«¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢Âç¼ê¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³Í½È÷¹»¤Ç¤¢¤ëCPA²ñ·×³Ø±¡¤Ë¤ÆCPA¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼ÂÌ³²È¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ö¸øÇ§²ñ·×»ÎYouTuber¤¯¤í¤¤¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò±¿±Ä¡£
»°¥ÄÌð ¾´¡Ê¤ß¤Ä¤ä¡¦¤¢¤¤é¡Ë
Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤é¼ÂÌ³¡¿ÃÎ¼±·Ï¤Þ¤Ç·Ú²÷¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î Çò°æ ·ÉÍ´¡¢Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ »°¥ÄÌð ¾´¡Ë