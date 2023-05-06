ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡×¡¡WBCÂÇ¼ÔÀìÇ°¤â¡Ä·Ú²÷¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÇÊóÆ»¿Ø¾Ð´é
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤È¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò½ª¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤Þ¤º¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐ¾ì¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁÛÄê¤·¤Æ·×7¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¥Þ¥ó¥·¡¼¤ò±¦Èô¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë±¦°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤ò»°¥´¥í¤È¤·¤¿¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤ËÃæ°ÂÂÇ¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤ò±¦Ä¾¤À¤Ã¤¿¡£14µå¤Ç1°ÂÂÇ1»°¿¶¡£·×33µå¤òÅê¤²¤Æ2°ÂÂÇ2»°¿¶¤È¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç²÷²»¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£35¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç5ËÜ¤Îºô±Û¤¨¡£¿äÄêÈôµ÷Î¥130¥á¡¼¥È¥ë¤Î±¦±Û¤¨ÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤òÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ë¤Ïº£µ¨½é¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤Þ¤º2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¡ÊÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ë¥é¥¤¥Ö¤«¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë¤ÏÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë»²Àï¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤éÅÐÈÄ¤¹¤ë¤«¡¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë