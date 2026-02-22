Image: CONFIDENCE STUDIO

街で見かける浅めのキャップ。オシャレなんだけど、自分が被るとどうにもしっくりこない。やっぱり頭の形やサイズが悪いのかな……。

その悩みに終止符を打つべく、帽子のプロが導き出したのは“帽子の構造”でした。

machi-yaに登場した「J-FIT ACTIVE LOW」もそのひとつで、一般的なキャップの倍ほどとなる11枚剥ぎ構造により多くの人に似合うを実現しているそう。

頭が大きくて選択肢が少ない人も助ける4サイズ展開やその他の機能性も充実し、おトクな先行セールも実施中でしたので詳しく見ていきましょう。

頭が大きくても似合ってしまうローキャップ（浅い帽子）！匠の11枚剥構造 【22％OFF】7,293円 詳細をチェック

浅キャップが誰でも似合ヒミツ

Image: CONFIDENCE STUDIO

浅いキャップに限らず、帽子が似合いにくいと感じる原因はそもそも帽子の構造が西洋人の骨格に合わせてあるから。その点「J-FITシリーズ」は日本人の骨格に最適化しており、さらに商品ごとに生地の構成もこだわられています。

Image: CONFIDENCE STUDIO

今作の「J-FIT ACTIVE LOW」では、一般的な帽子より多い11枚剥ぎ構造がポイント。パネルが増えた分、曲線の設計もしやすくなることでさまざまな頭の形状にフィットしやすくなっています。

合うサイズが無かった人にも朗報

Image: CONFIDENCE STUDIO

フリーサイズと書いてあっても上限が決まっている帽子も多いですが、「J-FIT ACTIVE LOW」は特大まで含めた4サイズ展開というのも嬉しいポイント。

Image: CONFIDENCE STUDIO

さらに調整ベルトは伸縮性のある素材でミリ単位で調節可能なため多くの人がジャストフィットを体験できるのも特長のひとつ。

サイズの問題で選べなかったという課題を過去のものにしてくれるでしょう。

風速15m/sでも飛ばず、暑さや汗にも強い

Image: CONFIDENCE STUDIO

先にご紹介したジャストフィットは似合うを演出するだけでなく、風にも強いのがポイント。実験では風速15m/sでも飛ばなかったので、海辺やゴルフなどのアクティブシーンでも頼もしいですね。

Image: CONFIDENCE STUDIO

素材は汗ジミが目立ちにくく、さらに接触冷感生地なのでこれから暑くなる時期にも助かります。

カラーは3種類

Image: CONFIDENCE STUDIO

カラーは3色展開で、カジュアルにもスポーティにも合わせやすい定番カラーのラインナップ。

紹介した機能以外にも撥水で雨に強いといった点や、くしゃくしゃに降り立たんでもシワになりにくいなどタフに使えるキャップに仕上がっています。

これまで帽子が苦手だった人でもチャレンジしやいすアイテムなので、ぜひおトクなセール中にチェックしてみてください。

