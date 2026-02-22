ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが「大阪マラソン2026」に初参加！

パークの仲間たちが“お祭り騒ぎ”でスタートを盛り上げ、フィニッシュでお出迎えしたほか、『ウォーターワールド』の「スモーカーズ」と、パークのクルーたちが特別出場！

25年分のエンターテイメントの力で、地元大阪を盛り上げました☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「大阪マラソン2026」初参加レポート

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、本日2026年2月22日（日）に開催された「大阪マラソン2026」に初参加しました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「エルモ」や「スヌーピー」、「ウッディー・ウッドペッカー」たちをはじめ、“SGM（しゃべくり・ゼネラル・マネージャー）”を務める「綾小路麗華」、パーク開業時からの人気アトラクション『ウォーターワールド』の「ディーコン」と「スモーカーズ」、そして“超元気”なクルー13名がパークを飛び出して会場に集結しました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開業25周年を迎える今年、地元大阪で開催される国内最大級の都市型市民マラソンを、25年分のエンターテイメントの力で“超元気”に盛り上げようと、ランナーたちのスタート前に“超元気”なパフォーマンスやトークを披露。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

また、パークの仲間たちが出発地点からスタートしていくランナーたちを見送り、フィニッシュでは完走ランナーをお出迎え。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

クロージングセレモニーへも登壇するなど、1日を通して、国内外から集まるランナーを全力で激励するとともに、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

沿道では大会を“NO LIMIT!”に盛り上げました。

720〈なにわ〉マラソン（ランの部7.2km）のスタートとフィニッシュ地点に、綾小路麗華とディーコンが登場。

MCとしてランナーたちを巻き込み、激励の言葉をおくるなど、会場を大いに盛り上げました。

2人の掛け合いに、ランナーだけでなく沿道で応援する方々も引き込まれ、皆さまが“笑顔”になってマラソンを楽しみました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

また、720〈なにわ〉マラソンには、『ウォーターワールド』から初めてドライランドを疾走する「スモーカーズ」のメンバーと、パークで働くクルーたちがランナーとして特別参加。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

約2,000人の国内外ランナーとともに、大阪府庁からこども本の森 中之島までの、大阪の名所を臨む美しいコースを“NO LIMIT!”の精神で駆け抜けました。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

フルマラソンのスタートとフィニッシュ地点では「綾小路麗華」、「ディーコン」、だけでなく、「エルモ」と「クッキーモンスター」、「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」も登場。

“お祭り騒ぎ”のパフォーマンスで42.195kmを駆け抜けたランナーたちに、“超元気”を届けました。

エルモ･スヌーピー･綾小路麗華･ディーコンも登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン＆大阪市「包括連携協定 締結式」 エルモ･スヌーピー･綾小路麗華･ディーコンも登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン＆大阪市「包括連携協定 締結式」 続きを見る

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは25年分の感謝を込めて、地元・大阪をさらに盛り上げたいとの思いから、2026年2月12日（木）に大阪市と包括連携協定を締結。

今回の「大阪マラソン2026」への参画は、この協定に基づく共同施策の一つとして実現しました。

クルーやスモーカーズも“超元気”に疾走！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「大阪マラソン2026」初参加レポートでした。

