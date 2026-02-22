板野友美、広々自宅の「まだ見せたことない私の部屋」初公開 “洗濯機2個”ランドリールームに驚きの声「こだわりがすごい」「憧れの暮らし」
【モデルプレス＝2026/02/22】元AKB48でタレントの板野友美が2月22日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅の初公開となる部屋を公開し、話題を集めている。
【写真】34歳元AKB神7「整理整頓されてて凄い」洗濯機2個並ぶ自宅の一室初公開
板野は「【本邦初公開】まだ見せたことない私の部屋があります」というタイトルで動画を公開。娘をスクールへ送った後自宅に戻ってからの過ごし方を紹介した。
綺麗に整頓されたキッチンを背に、広々としたリビングダイニングで動画はスタート。その後板野は「本邦初公開！うちの洗濯機さんたち」とこちらも広々としたランドリー室を紹介。大きなドラム式の洗濯機が2個設置されており、白い服やタオルは「真っ白で保ちたい」ということから、色物用と白用で分けているのだという。またちょっとした汚れ物も下洗いできる洗面台や、それぞれの洗濯物を入れる蓋付きの籐の洗濯籠なども紹介した。
その後は、洗濯物が洗い終わるまでの間にメイクを完成させる様子も公開している。
この投稿にファンからは「お家がお洒落すぎる」「洗濯機2個はさすが」「こだわりがすごい」「おうちがモデルルームみたい」「小物選びのセンス抜群」「整理整頓されててすごい」「憧れの暮らし」などといった声が寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
