Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramで、撮影のオフショットを大放出した。

■玉森裕太「やっっっと載せれる時が来たよ」

玉森は、「やっっっと載せれる時が来たよ」と綴り、計19点の写真を投稿した。

1枚目のグレーのセットアップをはじめ、2枚目にはスタンドカラーの白シャツに白いハーフパンツ、すね丈の黒ソックスにシューズを合わせた軽やかなモノトーンコーデを披露。3枚目はオーバーサイズの白シャツにスラックス、白いシューズを合わせるなど、同じモノトーンコーデでも表情が異なるスタイリングで魅了。

このほか、レザーのコートに同じくレザーのハーフパンツという抜け感のあるコーデやシャツにチノパンというオーソドックスな組み合わせも、ひと癖あるデザインで斬新なスタイリングへと昇華。玉森のスタイルならではの着こなしを披露した。

玉森は「去年の夏からずっと楽しみにしてた写真達を見てもらいたくて」と綴り、「素敵な洋服にまた出会う事ができたよ！」と喜びをあらわに。ハッシュタグに「bottegaveneta」「SPUR」とあるように、雑誌『SPUR』の撮影でボッテガ・ヴェネタをまとった際のオフショットのようだ。最後は「この髪色もまたやりたいなぁ」と結んだ。

「見てもらいたくては嬉しい」「最高にかっこいい」「美しさが果てしない」「王子様だ」と褒める投稿が多数寄せられた他、「この髪色も玉ちゃん似合ってる」「この髪色大希望！」と髪色にもリクエストが寄せられていた。

