なぜ普通免許に原付免許が「おまけ」でついてくるのか？2025年から変わった新常識とは

「普通自動車免許を取ったら、原付にも乗れるようになる」。

クルマの免許を持っている人なら、周知の事実だと思います。しかし冷静に考えてみると、これは不思議なことではないでしょうか。

クルマを運転するための免許を取るためにお金と時間をかけて教習所に通ったのに、なぜバイク（原付）にも乗れるようになるのでしょうか。

しかも、原付免許を単独で取得しようとすると学科試験を受け、技能講習を受け、それなりに手間がかかります。

それが普通自動車免許には、自動で付帯されるのです。この謎を掘り下げていくと、日本の免許制度の歴史に埋もれた意外な事実が見えてきます。

そもそも「普通免許＝原付OK」は法律でどう定められているのか、まずは現行の法律を確認しておきましょう。

道路交通法第84条には、各免許で運転できる車両の種類が規定されており、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許のいずれかの第一種免許を受けている人は、原動機付自転車（原付）を運転することができると定められています。

つまり、「普通免許だから原付も乗れる」というのは特例でも例外でもなく、立派に道路交通法に書かれたルールです。

普通免許で乗れる「原付」とは、道路交通法上の第一種原動機付自転車のこと。

これが重要なポイントで、いわゆる「原付二種（51〜125cc）」は、普通免許では運転できません。

ここで一つ、驚くべき事実をお伝えしましょう。

現在の制度では「普通免許＝原付のみ」ですが、かつては普通自動車免許を取得すると、250ccも400ccもそれ以上の大型バイクにも乗れた時代がありました。

戦後の1947年に「道路交通取締法」が公布されましたが、当初は四輪の免許を持てばバイクにも乗れる、という大らかな時代。

その後、交通事情の変化やバイクの高性能化に伴い、1965年の法改正でようやく「四輪免許に付帯できる二輪は原付（50cc以下）のみ」に絞られたのです。

つまり1965年以前に四輪免許を取得した人は、更新さえ続けていれば大型バイクまで乗れる免許を持ち続けることができたのです。

現在80歳前後の人の中には、「ナナハン（750cc）に乗ったことはないけど、免許証には大型二輪の資格がある」という方がいるのはそのため。

この事実は、現在の制度がいかに段階的に整備されてきたかを物語っています。

では、なぜ普通自動車免許に原付が付帯されるようになったのでしょうか。

その答えを探るには、原付という乗り物の「出自」を知る必要があります。

原動機付自転車はもともと、名前のとおり「自転車にエンジンを付けたもの」でした。

戦後の復興期、ガソリンを節約しながら移動する庶民の足として、自転車のペダルを補助するような小型エンジンがブームになりました。ホンダのスーパーカブに代表されるモペットがその象徴です。

この「自転車の延長」という発想が、免許制度にも反映されたのです。その後1953年に原動機付自転車の区分が設けられましたが、当初は「許可制」。

つまり届け出さえすれば誰でも乗れる仕組みで、試験も技能講習もありません。

自転車に乗るのに免許がいらないように、原付も「自転車プラスアルファ」の乗り物として、実質的にフリーパスだったのです。

その後、交通事故の増加を受けて1960年に道路交通法が施行され、原付も正式に「免許制」に移行。

このとき「原付は簡易な乗り物であるから、より上位の免許（普通免許など）を持っている人はそのまま乗れる」という考え方が採用されたとされています。

これが「普通免許＝原付OK」の制度的な起源。なお、法律上の明確な付帯理由は公式文書に記されているわけではなく、「普通車の運転ほど高度な技術はいらないことから、普通免許に付属するようになったのでは」という説が有力で、制度設計の「なんとなくの合理性」が、そのまま現代まで続いてきたとも言えます。

とはいえ普通免許に原付が付帯されているのは確かにお得ですが、乗る前にしっかり押さえておかなければならない重要な注意点があります。

【乗る前に…】押さえておかなければならない重要な注意点とは？

まず、法定速度は時速30km。これは一般道の流れに乗れないほど遅い制限で、後ろからクルマが迫ってくるストレスを感じることもあるでしょう。

しかし、この制限を破れば立派な速度超過です。さらに二段階右折の義務もあります。

3車線以上の交差点や、標識で指定された交差点では、右折する際に一度直進して停車し、そこから改めて進む「二段階右折」が義務づけられています。

クルマを運転している人がうっかり原付に乗ったとき、この「二段階右折」を忘れて普通に右折してしまい、違反切符を切られるケースが後を絶ちません。

また、高速道路や自動車専用道路は通行禁止、二人乗りも禁止です。もちろんヘルメットの着用も義務づけられています。

普通免許で原付に乗る際は、「クルマを運転するときのルール」と「原付のルール」は別物であることを、改めて頭に叩き込んでおきましょう。

◆2025年4月、「原付」の定義が60年ぶりに大転換

交通ルールも変わらず：法定速度30km／h、二段階右折義務、二人乗り禁止、高速道路通行禁止など、従来の原付一種と同じルールが適用

2025年4月1日、道路交通法施行規則の改正により、「原付（第一種原動機付自転車）」の定義が大幅に変わりました。

これまで「原付一種＝排気量50cc以下」というのが半世紀以上続いた常識でしたが、新たに「排気量125cc以下、かつ最高出力4.0kW（約5.4馬力）以下に制御された二輪車」も第一種原動機付自転車（新基準原付）として認められるようになったのです。

つまり普通免許を持つ人は、この新基準を満たした125ccバイクにも乗れるようになったということ。この法改正のポイントを整理すると、以下のとおりです。

ーーー

・乗れる車両の拡大：排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車が新たに「原付一種（新基準原付）」に追加

・免許制度は変わらず：普通免許・原付免許で乗れる点は従来通り。免許の取得方法も変更なし

・交通ルールも変わらず：法定速度30km／h、二段階右折義務、二人乗り禁止、高速道路通行禁止など、従来の原付一種と同じルールが適用

・税額やナンバー色も同様：軽自動車税（種別割）は年額2000円のまま

ーーー

このように、普通免許に原付が付帯されているのは、「原付は自転車の延長である」という昭和初期の発想に根ざした制度設計の名残です。

その後60年以上、「50cc以下＝普通免許で乗れる」という常識が続きましたが、排ガス規制という予想外の外圧によって、2025年4月に大きな転換を迎えました。

今後、50cc原付の新車が市場から消えていく中で、「普通免許で乗れる原付」は新基準原付へと世代交代していきます。

かつて「原付＝50cc」という常識が当たり前だったように、いずれは「原付＝125cc（出力制限付き）」が新たな常識になっていく日が来るでしょう。

普通自動車免許を持っていながら「原付なんて乗らない」と思っていた方も、2025年を機に、その「おまけ」の価値を見直してみてはいかがでしょうか。

ただし、新基準原付に乗る際は、30km／hの速度制限や二段階右折など、従来と変わらぬ交通ルールをしっかり守ることが大切です。