「だ、誰？」と二度見続出…整形手術に総額1500万円をかけた韓国タレント、新プロフィール写真に反響

まさに別人級の変化だ。

お笑いタレントのイ・セヨンが新たなプロフィール写真を公開し、ネット上で大きな反響を呼んでいる。

【写真】胸まで整形したイ・セヨン、水着で美スタイル

イ・セヨンは最近、自身のSNSに「最近流行っている“おうちプロフィール”、私も一度撮ってみましたが」とのコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真の中で彼女は、ナチュラルな空間を背景にさまざまなポーズを取り、よりくっきりとした顔立ちと清楚なイメージを披露している。

特に、エクステを使ったスタイリングで長いストレートヘアを演出し、以前よりも柔らかく女性らしい雰囲気を醸し出した。

写真を見たネットユーザーからは「清楚そのもの」「誰かと思った。すごくきれい」「ハーフアップが似合いすぎ」といった声が寄せられ、大きな関心を集めている。

（写真＝イ・セヨンSNS）

イ・セヨンといえば、日本人恋人とのカップルチャンネルで注目を集め、結婚目前ともいわれたが、その後破局したことでも知られる。

昨年12月に放送された『ミス・トロット4』に出演した際、「目を2回、鼻を1回、整形手術を受け、現在は矯正中だ」と率直に告白しており、整形コンテンツを中心にユーチューバーとしても活動中だ。

さらに、胸、鼻、目などに費やした整形費用が総額1億5000万ウォン（約1500万円）にのぼると明かし、世間を驚かせていた。