飼い主さんが外出先からペットの見守りカメラをチェックしてみたところ…？まるでお互いを支え合っているかのような2匹のほほえましい光景は17万8千回を超えて表示され、1万9千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：見守りカメラから『留守番中の2匹の猫』を見てみたら…あまりにも尊すぎる瞬間】

留守番中の“特別な距離感”

X（旧Twitter）アカウント『@groovy03291013』に投稿されたのは、ペットの見守りカメラに映し出された留守番中の2匹の猫たちの姿です。この日、飼い主さんが出先から猫たちの様子をカメラで確認されたところ、画面には胸がじんわりとあたたかくなるような光景が広がっていたのだそうです。

茶白猫さんと白黒猫さんは、体をぴたりと寄せ合うように眠っていたといいます。その姿はまるで、飼い主さん不在の寂しさを互いに支え合っているかのようだったとのこと。普段、飼い主さんが在宅のときにはここまで密着しないという2匹。それだけに、この1枚はより一層愛おしいワンシーンとして、見る人たちの心に響いてくるのでした。

平和な姿

ほかの投稿では、完全にリラックスしきっている姿を披露してくれている茶白猫さん。床に仰向けに寝転がり、頭をくねっと横に傾けたままで爆睡している模様。無防備すぎるその様子に、飼い主さんは「天下泰平だな」と一言。幸せそうな茶白猫さんの表情を見ていると、こちらまで肩の力が抜けてきます。

自由でマイペースな猫たちの日々の姿は、これからも多くの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@groovy03291013』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介した、2匹が寄り添って眠っている投稿には、「お互いに愛し合っていますね」「これなら留守中も安心ですね」「なんてかわいいんだろう」「早く帰りたくなっちゃいますね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@groovy03291013」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。