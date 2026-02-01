ラ・リーガ 25/26の第25節 レアル・ソシエダードとレアル・オビエドの試合が、2月21日22:00にレアレ・アレーナにて行われた。

レアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、ゴンサロ・グエデス（MF）、ブライス・メンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）、アルバート・レイナ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

レアル・ソシエダードは後半の頭から選手交代。ベニャト・トゥリエンテス（MF）からヤンヘル・エレーラ（MF）に交代した。

50分に試合が動く。レアル・オビエドのハイセム・ハッサン（FW）のアシストからフェデリコ・ビニャス（FW）がヘディングシュートを決めてレアル・オビエドが先制。

さらに52分レアル・オビエドが追加点。フェデリコ・ビニャス（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

53分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。ホン・アランブル（DF）、パブロ・マリン（MF）に代わりアルバロ・オドリオソラ（DF）、オーリ・オスカールソン（FW）がピッチに入る。

56分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。アルバロ・オドリオソラ（DF）に代わりアリツ・エルストンド（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

64分、レアル・ソシエダードのセルヒオ・ゴメス（FW）のアシストからオーリ・オスカールソン（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

76分、レアル・オビエドは同時に3人を交代。クワシ・シボ（MF）、アルバート・レイナ（FW）、ハイセム・ハッサン（FW）に代わりレアンデル・デンドンケル（MF）、サンティ・カソルラ（MF）、thiago cruz fernandez（FW）がピッチに入る。なお、アルバート・レイナ（FW）は負傷による交代とみられる。

77分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。ジョン・ゴロチャテヒ（MF）からアルセン・ザハリャン（MF）に交代した。

84分、レアル・オビエドが選手交代を行う。フェデリコ・ビニャス（FW）からthiago borbas（FW）に交代した。

後半終了間際の87分レアル・ソシエダードが同点に追いつく。ドゥイエ・チャレタカー（DF）がヘディングシュートを決めて2-2。試合は振り出しに。

さらに90分レアル・ソシエダードが逆転。ゴンサロ・グエデス（MF）のアシストからオーリ・オスカールソン（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

90+2分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ニコラス・フォンセカ（MF）からアレックス・フォレス（FW）に交代した。

その直後の90+2分レアル・オビエドのサンティ・カソルラ（MF）のアシストからエリック・バイリー（DF）がヘディングシュートを決めて3-3に追いつく。

以降は試合は動かず、3-3で引き分けという結果になった。

なお、レアル・ソシエダードは32分にセルヒオ・ゴメス（FW）、81分にブライス・メンデス（MF）に、またレアル・オビエドは70分にクワシ・シボ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 00:30:10 更新