ÀîÌîÂöËá¤¬SV¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¡ª ¥ô¥ª¥ê¥Í¥ó´ÆÆÄ¤â¡ÖÆüËÜ¥Ð¥ìー³¦¤Î°ìÈÖ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤ÈÀä»¿
¡¡Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤ÎÀîÌîÂöËá¤¬ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡19ºÐ¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤ÎÀîÌî¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÅìµþGB¤È¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤«¤é¶¯²½°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Ç¥×¥ìー¤·¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¤Ë¤âÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÎSV¥êー¥°ÃË»Ò¤Ç¤â2»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿SV¥êー¥°ÃË»ÒÂè6ÀáGAME1¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬Àï¤Ë¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£½é¤á¤ÆSV¥êー¥°¤Î¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÌî¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö½é½Ð¾ì¤Ç¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥³ー¥È¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ï²Ì¤¿¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê½Ð¾ì¤·¤¿¡Ë3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÏÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SV¤Ç¤Ï3»î¹çÌÜ¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥×¥ìー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡Ê¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¯¥ì¥¯¡ËÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¥Áー¥à¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Â®¤µ¤È¤«¤¬Âç³Ø¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤âÆ±¤¸ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤À¤·¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥µー¥Ö¤³¤½¸÷¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¬ÆÀÅÀ¤Ï¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀîÌî¡£¡ÖÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ß¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÅÀ¿ô¤â½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅìµþGB¤Î¥«¥¹¥Ñー¡¦¥ô¥ª¥ê¥Í¥ó´ÆÆÄ¤ÏÀîÌî¤ò¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦¤Î°ìÈÖ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¾ÍèÅª¤ËÈà¤ÏSV¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¥Õ¥È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¤¥×¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤¹»Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡º£Æü¤Î¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Øº£¸å³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÁí¤¸¤ÆÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥Ð¥ìー¤ò¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËSV¤Î¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀîÌî¡£¼¡¤³¤½¤ÏSV¥êー¥°½éÆÀÅÀ¤Ê¤ë¤«¡£
