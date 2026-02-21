¤¤¤ÞÁª¤Ö¤Ê¤éAIÂÐ±þ¤ÈCPU¤ËÃíÌÜ¡ª 2026Ç¯½Õ¤ÎºÇ¿·¥Î¡¼¥ÈPC6µ¡¼ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
2026Ç¯½Õ¡¢¥Î¡¼¥ÈPC»Ô¾ì¤Ë¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤ÊAI½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ëºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢1kg¤òÂçÉý¤ËÀÚ¤ë¶Ã°Û¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥Þ¥·¥ó¤Þ¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤Ï¼Â¤ËÂ¿ºÌ¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î13¡Á14¥¤¥ó¥Á¤È¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê16¥¤¥ó¥Á°Ê¾å¤Î2¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¡¢¹ç·×6µ¡¼ï¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¸ÄÀ¤ò¾Ü¤·¤¯ÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£´ü¥Î¡¼¥ÈPCÁª¤Ó¤Î¡Ö2Âç¥¡¼¥ï¡¼¥É¡×
½Õ¤Ë¸þ¤±¡¢³Æ¼Ò¤Î¡Ö2026Ç¯½ÕPC¥â¥Ç¥ë¡×¤¬½ÐÂ·¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éôºà¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ç²Á³Ê¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÄì¾å¤²¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢º£´ü¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¾å¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤2¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¡ÖCopilot+ PC¡×¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¡¼ï¤ËÂÐ±þ
½Õ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼çÍ×µ¡¼ï¤¬Microsoft¤Î¡ÖCopilot+ PC¡×¤Ë½àµò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö40TOPS°Ê¾å¤ÎNPU¡ÊAIÀìÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡×¤ä¡Ö16GB°Ê¾å¤Î¥á¥â¥ê¡¼¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÅÙ¤ÊAI½èÍý¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯PCÆâ¤Ç´°·ë¡Ê¥í¡¼¥«¥ë½èÍý¡Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î´ð½à¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Photoshop¤äPremiere¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇNPUÂÐ±þ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥«¥ë¤ÇAI¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Çºî¶È¤¬¹âÂ®²½¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À¤â¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦CPU¤Ï¡ÖIntel¡¦AMD¡¦Qualcomm¡×¤Î»°¤ÄÇÃ¤Ø
CPU¡ÊSoC¡Ë¤Ï¡¢Intel¡¢AMD¤Ë²Ã¤¨¡¢Qualcomm¤Î¡ÖSnapdragon¡×¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÉáµÚ¤·¤Ï¤¸¤á¡¢»°¤ÄÇÃ¤Î»þÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤¿Snapdragon¤Î¸ß´¹ÀÌäÂê¤â¼çÍ×¥½¥Õ¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Û¤Ü²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Ëö¤«¤é¤Ïdynabook¤¬¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯½Õ¤«¤é¤ÏFCCL¤¬SnapdragonÅëºÜµ¡¤ò½é¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºÎÍÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»°¤ÄÇÃ»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£´üÃíÌÜ¤ÎºÇ¿·PC¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
13¡Á14¥¤¥ó¥Á¥¯¥é¥¹¡§¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡¼ï4Áª
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¿Íµ¤¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë13¡Á14¥¤¥ó¥Á¤Îµ¡¼ï¤ò4µ¡¼ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦HP ¡ÖOmniBook Ultra 14 AI PC¡×¡§AIÍøÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¤³¤ì
AI½èÍý¤Ë¶¯¤¤PC¤È¤·¤Æ¤Þ¤ºµó¤²¤¿¤¤¤Î¤¬ËÜµ¡¼ï¤Ç¤¹¡£CPU°ã¤¤¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ï²èÁüÀ¸À®¤äÆ°²è´ØÏ¢¤ÎAI½èÍý¤Ë¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖIntel Core Ultra ¥·¥ê¡¼¥º3¡×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢ºÇÂç85TOPS¤È¤¤¤¦¶Ã°Û¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ë¡ÖSnapdragon X2 Elite¡×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ºÇÇöÉô10.7mm¡¢½ÅÎÌ1.28Kg¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Êºî¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢20¼ïÎà¤ÎÊÆ·³Ä´Ã£´ð½à¡ÊMIL-STD-810¡Ë¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤¿·øÏ´À¤â¤¢¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼ó¤Î·¹¤¤äÂÎ¤Î³ÑÅÙ¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¿Í´Ö¹©³ØÅª¤ËÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤òÂ¥¤¹»ÑÀª¸¡½Ðµ¡Ç½¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¸½¾õ¡¢ºÙ¤«¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬ÉÔÌÀ¤ÎÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯AI½èÍý¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Þ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤µ¡¼ï¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢HP¤Ï¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë·¿¡Ê2 in 1¡Ë¤Î¡ÖHP OmniBook X Flip 14 AI PC¡×¤Ê¤É¤â½Õ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ïintel¥â¥Ç¥ë¤ÈAMD¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Dell ¡ÖXPS 14¡×¡§½êÍÍß¤òËþ¤¿¤¹Èþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
Dell¤Ï2025Ç¯1·î¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖXPS¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾¾Î¤òÇÑ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤Û¤Ü°ìÇ¯¤Ç¤³¤ì¤òÅ±²ó¡£ºÆ¤ÓXPS¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬ËÜµ¡¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¡£ºï¤ê½Ð¤·¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÁÇºà¤Î³°Áõ¤ä¥¬¥é¥¹À½¤Î¥Ñ¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤¬¡¢½êÍÍß¤òËþ¤¿¤¹¹âµé¤Ê¼Á´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÏThunderbolt 4¤ò3´ð¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤ë¤Î¤ß¤È¤¤¤¦·é¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜµ¡¼ï¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ÖCore Ultra ¥·¥ê¡¼¥º3¡×¤ÎÃæ¤«¤é3¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£ÆÃ¤Ë¾å°Ì¤Î¡ÖUltra X7 358H¡×¤Ï16¥³¥¢¹½À®¤È¶¯ÎÏ¤Ç¡¢¥á¥â¥ê¡¼¤âºÇÂç64GB¤Þ¤ÇÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê³°´Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢XPS¤Ë¤ÏÂç²èÌÌÈÇ¤Î¡ÖXPS16¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ASUS ¡ÖZenbook 14 UM3406GA¡×¡§RyzenÅëºÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤°ìÂæ
AMD Ryzen AI 7 445¤òÅëºÜ¤·¤¿14·¿Copilot+ PC¡£ºÇÂç50TOPS¤Î¶¯ÎÏ¤ÊNPUÀÇ½¤ò¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ãþÂÎ¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ASUS¤ÎZenbook¥·¥ê¡¼¥º¤é¤·¤¤¡ÖÇö¤µ14.9mm¡×¤Î¥¢¥ë¥ßãþÂÎ¤Ï¡¢ÊÆ·³Ä´Ã£µ¬³Ê¡ÊMIL-STD-810H¡Ë½àµò¤Î·øÏ´À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó1.28kg¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤Ê14¥¤¥ó¥Á¤ÎÍµ¡EL¡ÊOLED¡Ë¤òºÎÍÑ¡£1,920¡ß1,200¥É¥Ã¥È¤Î²òÁüÅÙ¤È¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂÎ¸³¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÏºÇ¿·¤ÎUSB4¤Ë²Ã¤¨¤ÆHDMI 2.1¤äUSB-A¥Ý¡¼¥È¤âÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É½½Ê¬¤Ê¼ÂÍÑÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ¡Ç½¤ÈPC¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿°ìÂæ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦FCCL¡ÖFMV Note U¡×¡§800gÂæ¤Î¶Ã°Û¤Î·Ú¤µ¤ò¼Â¸½
FMV¤Î¡ÖNote U¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë2026Ç¯½Õ¡¢Copilot+ PC¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë2¤Ä¤Î¿·À½ÉÊ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏFMV½é¤È¤Ê¤ëSnapdragonÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ÖUQ-L1¡×¡£ËÜµ¡¼ïºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬·Ú¤µ¤Ç¤¹¡£1Kg¤òÀÚ¤ë¤É¤³¤í¤«Ìó876g¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Ô¥¯¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¾ì¹ç¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¤ÏÌó886g¡Ë¡£MILµ¬³Ê¡ÊMIL-STD-810H¡Ë¤Ë¤â½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þ¤ÇÌó41»þ´Ö¤È¤¤¤¦ÅÅÃÓÀÇ½¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Intel CPUÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖU59-L1¡×¤Ç¤¹¡£Intel Core Ultra 5 226V¤òÅëºÜ¤·¤¿ËÜµ¡¤Î¾ì¹ç¡¢½ÅÎÌ¤¬¼ã´³½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅÃÓÀÇ½¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þ¤ÇÌó34»þ´Ö¤ÈSnapdragonÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¿¥í¥°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏºÙ¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16¥¤¥ó¥Á°Ê¾å¥¯¥é¥¹¡§Âç·¿¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É2Áª
16¥¤¥ó¥Á°Ê¾å¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò2¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ËºÇÅ¬¤Êµ¡¼ï¤È¡¢Âç²èÌÌ¤Ê¤Î¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤Ç¤¤ëµ¡¼ï¤È¤¤¤¦¡¢¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¦NEC ¡ÖLAVIE N16¡×¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÉÕ¤¤Î¡Ö²ÈÄíÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¡×
º£´ü¤ÏÂ¿¤¯¤Îµ¡¼ï¤¬Copilot+ PCÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎAIÀìÍÑ¥Á¥Ã¥×¡ÊNPU¡Ë¤òÀÑ¤ó¤À¥Þ¥·¥ó¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬ËÜµ¡¼ï¤Ç¤¹¡£Copilot+ PC¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¡¢º£¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿DVD¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ë¥Á¥É¥é¥¤¥Ö¡¢HDMI¤äLAN¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ó¥¡¼ÉÕ¤¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡£¤Þ¤µ¤ËÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö²ÈÄíÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¡×¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀµÅö¿Ê²½¤·¤¿°ìÂæ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¤ÏÅ¹Æ¬ÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Web¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏDVD¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Acer¡ÖSwift Air 16¡×¡§16¥¤¥ó¥Á¤Ç1Kg¥¢¥ó¥À¡¼¡£¡ÖÂç²èÌÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤Ê¤é¤³¤ì
Âç²èÌÌPC¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂç²èÌÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Acer¤Î¡ÖSwift Air 16¡×¤Ç¤¹¡£16¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½ÅÎÌ¤Ï1kg¤òÀÚ¤ëÌó990g¡£¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢·øÏ´À¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿È¤â°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¿·¤Î¡ÖAMD Ryzen AI 300¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢NPUÀÇ½¤ÏºÇÂç50 TOPS¤ËÅþÃ£¤·¡¢Copilot+ PC¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
32GB¤ÎÂçÍÆÎÌ¥á¥â¥ê¡¼¡¢1TB¤Î¹âÂ®¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¡£³°½ÐÀè¤Ç¤â16¥¤¥ó¥Á¤Îºî¶ÈÎÎ°è¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ¡Ç½¤ò¥µ¥¯¥µ¥¯¤³¤Ê¤»¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êºî¶È´Ä¶¡×¤òµá¤á¤ë¿Í¤ËºÇÅ¬¤ÊAI PC¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÌ¤È¯É½¤Îµ¡¼ï¤âÈ¯É½¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë
¤³¤³¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¿·ºîPC¤Ï¡¢¡ÖAI½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCPUÁªÂò»è¤Î³ÈÂç¡×¤¬Âç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥µ¥¤¥º¤ä½Å¤µ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿µ¡¼ï¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦AIµ¡Ç½¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡§HP ¡ÖOmniBook Ultra 14 AI PC¡×
¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¤é¡§dynabook ¡Ödynabook X83/PA¡×
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡§Dell ¡ÖXPS 14¡×
¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤PC¤Ê¤é¡§ASUS ¡ÖZenbook 14 UM3406GA¡×
¡¦·Ú¤¤»ý¤Á±¿¤ÓÍÑPC¤Ê¤é¡§FCCL¡ÖFMV Note U¡×
¡¦¥É¥é¥¤¥ÖÉÕ¤¤Î¥é¥¤¥È¤ÊPC¤Ê¤é¡§NEC ¡ÖLAVIE N16¡×
¡¦Âç²èÌÌ¥â¥Ð¥¤¥ëPC¤Ê¤é¡§Acer¡ÖSwift Air 16¡×
º£´ü¤Ï¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤â¡¢³Æ¼Ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·À½ÉÊ¤òÈÎÇä¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Lenovo¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³¤³°¤Ç ¡ÖThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¹ñÆâÈ¯É½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éôºà¹âÆ¤ä±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Çº£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤¬´í×ü¤µ¤ì¤ëº£¤³¤½¡¢PC¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
