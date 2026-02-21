¿ÜÅÄ·ÊÆä¡¢½é¤Î¥¢¥¸¥¢Ã±ÆÈ¸ø±é¤ò5·î¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦ÂæËÌ¤Ë¤Æ³«ºÅ
¿ÜÅÄ·ÊÆä¤¬¡¢¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 ¡ÈGLIMMER¡É¡ä¤ò5·î¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÈÂæËÌ¤Î2ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤Î2¸ø±é¤Ï¿ÜÅÄ·ÊÆä¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥¸¥¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¸ø±é¡£5·î23Æü(ÅÚ)¤Ë¥½¥¦¥ë ROLLING HALL¤Ë¤Æ¡¢5·î30Æü(ÅÚ)¤ËÂæËÌ¡¦LEGACY TAIPEI¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î15Æü(Æü)Âçºå¡¦NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¤È3·î29Æü(Æü)Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¤ÎÅìºå¤ò½ä¤ë¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 ¡ÈGLIMMER¡É¡ä¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÉGLIMMER¡É¡á¡É¤«¤¹¤«¤Ê¸÷¡É¤ò¸µ¤Ë¡¢°Ç¤ÎÃæ¤Ç´õË¾¤ò¸«½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°ì¶Ú¤Î¸÷¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªÂçºå¡¦Åìµþ¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2·î25Æü(¿å)23:59¤Þ¤Ç³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢£¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 ¡ÈGLIMMER¡É in ¥½¥¦¥ë¡ä
2026Ç¯5·î23Æü(ÅÚ) ¥½¥¦¥ë¡¦ROLLING HALL
¢£¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 ¡ÈGLIMMER ¡É in ÂæËÌ¡ä
2026Ç¯05·î30Æü(ÅÚ)ÂæËÌ¡¦LEGACY TAIPEI
*³¤³°¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¸åÆüÈ¯É½
◾️¡ã¿ÜÅÄ·ÊÆä TOUR 2026 ¡ÈGLIMMER¡É¡ä
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
OPEN 17:00 / START 18:00
¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§0570-200-888¡Ê12:00¡Á17:00 ¢¨ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ï½ü¤¯¡Ë
2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Kanadevia Hall
OPEN 17:00 / START 18:00
SOGO TOKYO ¡§03-3405-9999¡Ê·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00 ¡¿ 16:00¡Á19:00 ¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¦¼õÉÕ´ü´Ö
¡Á2·î25Æü(¿å)23:59
¢¦¼õÉÕ¤Ï¤³¤Á¤é
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/sudakeina-tour2026/
¥í¡¼¥½¥ó¡§https://l-tike.com/sudakeina/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/suda-keina/
◾️¡Ö¥ê¥Ù¥é¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¨¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
ÇÛ¿®¡§https://keinasuda.lnk.to/Libera
◾️¥É¥é¥Þ25¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡Ù
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
2026Ç¯1·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ42Ê¬¡Á25»þ13Ê¬
¢¨BS¥Æ¥ìÅì¤Ç¤â2026Ç¯1·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë24»þ00Ê¬¡Á24»þ30Ê¬
ÊüÁ÷¶É¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤ÆÂè£±ÏÃ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®
U-NEXT¡§https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
TVer¡§https://tver.jp/series/sril41r09a
¥Æ¥ìÅìHP(¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì)¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/
Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
¢§¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
É½¤Î´é¤ÏÍýÍÆ»Õ¡¢Î¢¤Î´é¤Ï¡ÄÎ¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¡ª
ÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÍýÍÆ¼¼¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯2¿Í¤ÎÃË¤Ë¤Ï¡¢Î¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢300Ëü¤ÇÀ°¤¨¤Þ¤¹¡×
Î¢ÍÑ»Õ¤Ï¡¢É½¼Ò²ñ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤â°ú¤¼õ¤±¡¢°ÍÍê¿Í¤ÎÍð¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¡¢È±¤òÀÚ¤ë¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤Ê2¿Í¤ÎÃË¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤Õ¤·¤®¤ÊÍýÍÆ¼¼¤¬¡¢º£Æü¤âÃ¯¤«¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò¸«Á÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡õ¥¥ã¥¹¥È
¡ÚµÓËÜ¡Ûºå¸µÍµ¸ã¡¡¥ª¥Î¡¦¥Þ¥µ¥æ¥
¡Ú´ÆÆÄ¡Ûºå¸µÍµ¸ã¡¡Ê¿ÇÈÏË¡¡Àô¸¶¹Ò°ì
¡Ú¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡ÛRio
¡Ú¼ç±é¡ÛÃæÅçÊâ¡¡ÁðÀîÂóÌï
¡Ú½Ð±é¡Û¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¡¡µÈÅÄÈþ·î´î¡¡ßÀÅÄÎ¶¿Ã ¡¿ ¸åÆ£¹äÈÏ¡¡¤Û¤«
¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Û¿ÜÅÄ·ÊÆä ¡Ö¥ê¥Ù¥é¡×¡ÊA.S.A.B¡Ë
¡Ú¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Û¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤ ¡ÖBoy Boy¡×¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥·¥°¥Þ¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û²ÃÀ¥Ì¤Æà¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ËÎëÌÚÍ´²ð¡Ê¥é¥¤¥Ä¥¥å¡¼¥Ö¡Ë³ÑÅÄÎ¦¡ÊTOKYO CALLING¡Ë
ÂçÅç¹¯´²¡ÊÅìËÌ¿·¼Ò¡ËÃæß·¸¦ÂÀ¡ÊÅìËÌ¿·¼Ò¡Ë
¡ÚÀ©ºî¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡¥é¥¤¥Ä¥¥å¡¼¥Ö
¡ÚÀ©ºî¶¨ÎÏ¡ÛTOKYO CALLING¡¡ÅìËÌ¿·¼Ò
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡Û¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢§Info
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://www.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/
¡Ú¸ø¼°X¡Û@tx_badbarbers
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û@tx_badbarbers¡¡¡¡
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û@tx_badbarbers
¡Ú¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û#¥ª¥ì¥Ð¥Ð
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¿ÜÅÄ·ÊÆä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¿ÜÅÄ·ÊÆä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¿ÜÅÄ·ÊÆä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¿ÜÅÄ·ÊÆä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¿ÜÅÄ·ÊÆä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok