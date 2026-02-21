¡ÖÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¤ò...¡×¥¦¡¼¥Ô¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°70ºÐ¡¢Á¯¤ä¤«¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥³¡¼¥È¤Ç...¥¹¥Æ¥¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°
±Ç²è¡ÖÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¤ò...¡×¤ä¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¡¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¸¸¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¦¡¼¥Ô¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤¬2025Ç¯2·î5Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤³°¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÈ¿±þ
1990Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¡¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¸¸¡×¤Ç¤Î±éµ»¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¦¡¼¥Ô¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢1992Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡ÖÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¡¦¥½¥ó¥°¤ò...¡×¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥óºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·î´©»¨»ï¡ÖInterview¡×¤Ç¤Î¤â¤Î¡£¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥È¤Ë¡¢¿þ¤Î¹¤¬¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¡¢ÀÖ¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡2026Ç¯3·î¹æ¤Îµ»ö¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤µ¤ó¡¢¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Î¥¦¥ë¥º¤µ¤ó¡¢¥±¥ê¡¼¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤µ¤ó¡¢¥¿¥ß¡¦¥í¡¼¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢¥Ç¥Ó¡¦¥á¥¤¥¶¡¼¤µ¤ó¡¢¥½¥â¥¢¤µ¤ó¡¢¥¿¥é¥¸¡¦P¡¦¥Ø¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥ª¥í¡¦¥«¥ß¥ê¤µ¤ó¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ß¥ë¥º¤µ¤ó¤Ê¤É³¤³°¥¹¥¿¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¡ÖLove you¡×¡ÖLooking good¡×¡ÖThese pictures are sunshine and FABULOUS!!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£