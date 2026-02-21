Ž¢¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÍýÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤ÀŽ£¥¢¥Ã¥×¥ë¸µCEO¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿"¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬ÆüËÜ¤Î¿·ÈÇ²è¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¿¿¤ÎÍýÍ³"
¢£¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä·Ý½Ñ¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤¿¡×
¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¥¸¥ç¥Ö¥º¤È¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬40Ç¯Á°¤Î¤¢¤ëÆü¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤è¤ê10¤«·îÁ°¤Î1983Ç¯3·î²¼½Ü¤Î¤³¤È¡£¾ì½ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£½Õ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤Æü¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥ç¥Ö¥º¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î5¥«·î´Ö¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤È½µËö¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¯¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤Î²È¤¬¤¢¤ë¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤½Õ¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¼þÊÕ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï»¶Êâ¤ò¤·¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¡ØºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä·Ý½Ñ¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¶ÊÀþÈþ¤ò¸«¤Ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤Ø
¤½¤³¤Ç¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¡ÊThe Metropolitan Museum of Art¡Ë¤ËÍ¶¤Ã¤¿¡£¡ÖThe Met¡×¡Ê¥¶¡¦¥á¥Ã¥È¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ëÈþ½Ñ´Û¤À¡£
¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÄ¦¹ï¤ÈÆ«¼§´ï¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ÆÃ¤Ë¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇØ¹ü¤Î¶ÊÀþ¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬Ê§¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÄ¦¹ï¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥ó¥Õ¥©¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÆ´ï¤ä¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀõ¤¤¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤â¸«¤»¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÆó¤Ä¤Î¤È¤Ã¤Æ¤¬¤Ä¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¤À¡£
¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤³¤ÎÅ¸¼¨¤ÏÍÌ¾¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñÈþ½Ñ¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬ÆüËÜ¤ÎÌÚÈÇ²è¤ä¾Æ¤Êª¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤Ë¶µ¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ç³Ø¤ó¤À¤¢¤ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¤Ê¤¼¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¿·ÈÇ²è¤ËÌ¥Æþ¤é¤ì¤¿¤Î¤«
Â³¤±¤Æ¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤¿¥¸¥ç¥Ö¥º¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤¬ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÇ²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¿·ÈÇ²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÚÈÇ²è¤È¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¶¯¤¯¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÚÈÇ²è¤Ï¡¢¤Þ¤º³¨»Õ¤¬²¼³¨¤òÉÁ¤¯¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Ä¦¤ê»Õ¤¬³¨¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤ËÈÄ¤òÄ¦¤ë¡£3ÈÖÌÜ¤ËÀ¢¤ê»Õ¤¬ÌÚÈÇ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËºîÉÊ¤òÀ¢¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¶¦Æ±À©ºî¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢1¿Í¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤¬¿·ÈÇ²è¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î3¤Ä¤ÎÌò³ä¤ò1¿Í¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬¾Þ»¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤ËºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¡Ê°õºþ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ì´Ó¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉÁ¤¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç°õºþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬ÈÇ²è¤Î´°À®¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÈÇ²è¤Ï¿¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ¬¶È¤Çºî¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¿·ÈÇ²è¤Ï¡¢³¨»Õ¤¬Ä¦¤ê»Õ¤äÀ¢¤ê»Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤³¤½¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤Îµ»½Ñ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡ª¡×
¢£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡¡¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤Ë»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ËÍ¤Î¶»¤Ë¥¹¥È¡¼¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¡£
¥¸¥ç¥Ö¥º¤È¿·ÈÇ²è¤È¤Î·ë¤ÓÉÕ¤¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡¢¤â¤Ã¤È¤âç¥¤ËÍî¤Á¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡ª
¥¸¥ç¥Ö¥º¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤È¤Î·ë¤ÓÉÕ¤¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¡¢Èà¤Î¥«¥®¥«¥Ã¥³¤È°ì¼¡¾ðÊó¤ò¼èºà¤·¤è¤¦¤È¡¢Èà¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¿Í¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò±Û¤¨¤Æ¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¡¢8Ç¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤Þ¡¢¤½¤Î¼èºà¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êó¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¿·ÈÇ²è¤Ë´¶¤¸¤¿Ì¥ÎÏ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÆÍ§¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÊì¿Æ¤¬¤·¤Ä¤é¤¨¤¿ÏÂÉ÷¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·ÈÇ²è¤¬¥¸¥ç¥Ö¥º¤ÎÈþ°Õ¼±¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Áµ¤ËÄÌ¤¸¤ëÁÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë
¿·ÈÇ²è¤Ï¡¢1¿Í¤Î³¨»Õ¤¬¡¢Ä¦¤ê¤«¤éÀ¢¤ê¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¡×¤ò¤¹¤ë¡£³¨»Õ¤ÎÁÏºî°Õ¿Þ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¹©Äø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¯¤â¤¬¡¢¤½¤Î³¨»Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢·Áºî¤ê¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¡£Ã¯¤â¤¬¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£¿·ÈÇ²è¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤ÎÍýÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª
1¿Í¤Î³¨»Õ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç³×Ì¿¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤¿¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¡¢¿·ÈÇ²è¤Î¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¡×¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä·Ý½Ñ¤«¤é¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Î¿·À½ÉÊ¤Ø¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤À1Ç¯¤âÀè¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
1984Ç¯1·î¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¿±¿¤òÅÒ¤±¤¿¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÍá°á»Ñ¤Î½÷À¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢É¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬³õ²°²èÏ¤Ç¡ÖÈ±Ûà¤±¤ë½÷¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÈ±Ûà¤±¤ë½÷¡×¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é³Ø¤ó¤À¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤À¡£
¢£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ò¥È¤«¤é¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ø
1984Ç¯1·î24Æü¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¢¿¼¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤ËÂ©¤òÅÇ¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤ÈÈà¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¥Ò¥È¤«¤é¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò¡¢¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï´Ö¶á¤ÇÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤Î´°àú¼çµÁ¤¬¤Ê¤»¤ëµ»¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Þ¤À´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅöÆü¤Î¸áÁ°2»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÅ·ºÍ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤¿ÍýÍ³
¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Î¸ÀÆ°¤Ï°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂ¨¶½Åª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌÊÌ©¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¾ï¤Ë´°àú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡ÊAnd one more thing¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤âºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤Î´°àú¼çµÁ¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÍ¤¬¼èºà¤·¤¿¥¸¥ç¥Ö¥º¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¥¦¥±¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¡ÖÈ±Ûà¤±¤ë½÷¡×¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÇÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¡×¤ÈÌû²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£²èÏ¤Î¿Í¤Ï¤µ¤¾¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎÌÚÈÇ²è¤Î³¨¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¾Æ¤Êª¤«¤é³Ø¤ó¤Àºî¤ê¼ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÈË¬¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¿·ÈÇ²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¡¢¾Æ¤Êª¤Î¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤Î¼«ÅÁ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÍ¤Î¼èºà¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡Èà¤ÏÆüËÜ¤Î¾Æ¤Êª¤Ë²¿¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û¤ÇÆüËÜ¤Î¾Æ¤Êª¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨ÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢8À¤µª¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¸Å¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¡¢¡ØÁÇºà¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¡£ºÙÉô¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´°àú¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤ÏºÙÉô¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈùÌ¯¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¹Í¤¨¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤ÏÊª»ö¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¡¢À½ÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÇä¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤«¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¸¥ç¥Ö¥º¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¿®³Ú¾Æ¤Î¡Öí¡Ê¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ôä¤ò¤µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸ª¤Î¥«¡¼¥Ö¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î»Ñ¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬ÉÊÄê¤á¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£»Ô¾ìÄ´ºº¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¿¨¤ê¤ò½Å»ë
¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À½ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤ï¤ê¿´ÃÏ¤ä¸«¤¨Êý¤Ê¤É¤ò¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬3¤Ä¤«4¤Ä¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤Ï»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯¡¢¿®ÍÑ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÁÇºà¤ò»È¤¦¤«¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À½ÉÊ¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£À½ÉÊ¤òÍß¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£À½ÉÊ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¢£¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤Ï¤É¤³¤«´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë
¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¡¢1998Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿iMac¤Ï¡¢È¾Æ©ÌÀ¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÔä¤¬Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼¤«¤é¥Þ¥¦¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÈþ¤·¤¤¡Ö´Ý¤ß¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡Èà¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÔä¤Î¥«¡¼¥Ö¤ä´Ý¤ß¤òÀ½ÉÊ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÈà¤Ï´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÌÌ¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£½éÂå¤Î¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë´Ý¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÌÜÅª¤Î¤¢¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤ÏÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë
¨¡¨¡¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤ÈÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢Áµ¤ÎÆüËÜÅª¤Ê²ò¼á¤Ï±ÑÃÎ¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ÑÃÎ¤Î²ò¼á¤È¤Ï¡¢¡ØÀöÎý¤òÆÍ¤¤Ä¤á¤ë¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ë¤ÏÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ¯Å¸¤·¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤À¡Ù¤È¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯À½ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤«¤é»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍ¤äÊª»ö¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¡¢¶öÁ³¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂÅ¶¨¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹´°àú¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¡£¤½¤ì¤òµÞ¤¬¤º¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡×
¢£iPhone¤Î·Á¤Ï½éÂå¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿
¥¹¥«¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Öcontinuity¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÈà¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤«¤é»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍ¤äÊª»ö¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Öcontinuity¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÏ¢Â³¡×¤È¤«¡Ö·ÑÂ³¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£ËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¦¡£
¥¸¥ç¥Ö¥º¤Î¼«ÅÁ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î·Ð±Ä¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¹Â³¤¤¹¤ë²ñ¼Ò¡Êa company that will last¡Ë¡×¤È¤«¡Ö±ÊÂ³Åª¤Ê²ñ¼Ò¡Êa lasting company¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¡Öcontinuity¡×¤â¡Ölast¡×¤â¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÄ¹Â³¤¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ï¡¢¿®³Ú¾Æ¤ÎÔä¤Î¸ª¤Î¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¤ò¤Ê¤Ç¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ä¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤â¤½¤ì¤È»÷¤¿´¶¿¨¤ò¤â¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²¿À¤µª¤âÁ°¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»È¤¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ¹»ý¤Á¤·¡¢±ÊÂ³Åª¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤µæ¶Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£iPhone¤Î·Á¤¬¡¢2007Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢´ðËÜÅª¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
----------
º´Çì ·òÂÀÏº¡Ê¤µ¤¨¤¡¦¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
¸µNHKµ¼Ô
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1987Ç¯¤Ë¾åÃÒÂç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢NHK¤ËÆþ¶É¡£¼ç¤Ëµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½©ÅÄ¢ªÅìµþ¢ª¥Þ¥Ë¥é¢ªÅìµþ¢ªÊ¡²¬¢ªÈ¬¸Í¢ªÀÄ¿¹¢ª¾¾»³¢ª¿å¸Í¢ªÅìµþ¤Ç¶ÐÌ³¡£2023Ç¯9·î¤ÎÂà¿¦¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Î¼èºà¤¬¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¤¤¤«¤ËÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¤ä´ë¶È¤«¤éÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤·¤¿¤Î¤«¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿NHK BSÈÖÁÈ¡ÖÆüËÜ¤ËÆ´¤ì ÆüËÜ¤Ë³Ø¤Ö¡Á¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶ÅÀ¡Á¡×¤È¡¢¼èºà¤Î²áÄø¤ä³ëÆ£¤òÄÖ¤Ã¤¿¥¦¥§¥Öµ»ö¡ÖNHK¼èºà¥Î¡¼¥È¡§¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º1.0¤Î¿¿¼Â¡ÊÁ°¡¦Ãæ¡¦¸åÊÔ¡Ë¡×¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï@SaekiSJ20¡£
----------
¡Ê¸µNHKµ¼Ô º´Çì ·òÂÀÏº¡Ë