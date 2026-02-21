¡Ö¤ª²¼¤¬¤ê¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ¹ñÅ´¤Î¡Ö¸µÁÄ¡¦ÃÏÊý¸þ¤±ÅÅ¼Ö¡×¤ÏÅÔ²ñ¸þ¤±¤È²¿¤¬°ã¤¦¡© 45Ç¯¸å¤Îº£¤â·òºß!?
ÃÏÊýÏ©Àþ¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿105·Ï
¡¡1980Ç¯Âå¡¢¹ñÅ´¤ÏÃÏÊý¤ÎÅÅ²½Ï©Àþ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÎÌ¤Îµì·¿ÅÅ¼Ö¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ÎÀþ¶è¤ËºÇ¿··¿¤òÅêÆþ¤·¡¢¤½¤³¤ÇÇ±½Ð¤µ¤ì¤¿Ãæ¸Å¼ÖÎ¾¤òÃÏÊý¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤ÇÌäÂê¤¬¡½¡½¡£
¡ÚÅÔ²ñ¸þ¤±¤È°ã¤¦¡©¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö105·ÏÅÅ¼Ö¡×¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ÃÏÊý¤Îµì·¿¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼Ö1Î¾¤ÈÉÕ¿ï¼Ö1Î¾¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö1M1TÊý¼°¡×¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢101·Ï°ÊÍè¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¿·ÀÇ½ÅÅ¼Ö¡É¤Ï¡¢2Î¾1ÁÈ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅÅÆ°¼ÖÊý¼°¤òºÎÍÑ¡£¤Ä¤Þ¤ê2Î¾¤È¤âÀ½Â¤¡¦À°È÷¥³¥¹¥È¤Î¹â¤¤ÅÅÆ°¼Ö¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÊýÏ©Àþ¤À¤È·ÐºÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢Åö»þÂçÎÌÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿103·ÏÄÌ¶Ð·ÁÅÅ¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÅÅÆ°¼Ö1Î¾¤Ç±¿¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö1MÊý¼°¡×¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢105·ÏÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¸þ¤±¤Î¿··¿ÅÅ¼Ö¤È¤·¤Æ1981¡Ê¾¼ÏÂ56¡ËÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯ÅÐ¾ì¤Î119·Ï¶á¹Ù·ÁÅÅ¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿·ÀÇ½1M¹ñÅÅ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÌÌÁëÉÕ¶á¤Ï¡¢201·Ï¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þÎ®¹Ô¤Î¹õ¿§¥¸¥ó¥«¡¼¥È½èÍý¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹ÝÈÄÉ½ÌÌ¤Ë°¡±ô¤á¤Ã¤¤ò»Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹õ¿§²½¤·¤¿ËÉ»¬½èÍý¤Ç¡¢ÅÉÁõ¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Ä¤ÄÂÑµ×À¤ò¹â¤á¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÓÄÌÈâ¤ÎÀßÃÖ¤Ç¹õ¤¤ÉôÊ¬¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥À¡×¤Î°¦¾Î¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡105·Ï¤Ï1M1T¤Î2Î¾ÊÔÀ®¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ1§®2T¤Î3Î¾ÊÔÀ®¤âÁÈ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÂÎ¤Ï103·Ï¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Éå¿©ÂÐºö¤Ê¤É¤Ç201·Ï¤Î¹½Â¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÃÏÊý¸þ¤±¤Î¤¿¤áÊÒÂ¦4Èâ¤ò3Èâ¤Ë²þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¹ÔÀèÉ½¼¨´ï¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢103·Ï¤È¤Î°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÂÀÊ¤Ï¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¾è¼Ö¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆºÂÌÌ¤Î±ü¹Ô¤ò5cm¿¼¤¯¤·¡¢¹â¤µ¤ò2cm²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂ¤¬Åê¤²½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢º®»¨¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô·÷¸þ¤±¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÂÀÊÅ´¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¡Ê°ÂÆ£¾»µ¨¡§¾è¤ê¤â¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢¹ñÅ´·Á¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò¸µ¡¹¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢105·Ï¤Î¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ÏºÇ¿·¼°¼ÖÎ¾¤Ë¾¡¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÎÏ©Àþ¤«¤éÅêÆþ
¡¡1981¡Ê¾¼ÏÂ56¡ËÇ¯¡¢105·Ï¤¬ºÇ½é¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊ¡±öÀþ¡¦±§ÉôÀþ¡¦¾®ÌîÅÄÀþ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê105·Ï¤¬±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60Î¾¤¬À½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1984¡Ê¾¼ÏÂ59¡ËÇ¯¤«¤é¤Ï²þÂ¤¼Ö¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²þÂ¤¼Ö¤Ï¡¢203·ÏÅêÆþ¤ÇÍ¾¾ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ïÈØ´Ë¹ÔÀþ¸þ¤±¤Î103·Ï¤òÃæ¿´¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¡¢61Î¾¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÊÒÂ¦4Èâ¤Ç¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¹ÔÀèÉ½¼¨´ï¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¦Èâ¤Î¼«Æ°¡¿È¾¼«Æ°ÀÚ¤ê´¹¤¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢103·Ï¤ÎÆÃÄ§¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þÂ¤¼ï¼Ö¤ÎÁ°Æ¬Éô¹½Â¤¤ò»Ä¤·¤¿¼ÖÎ¾¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢´ÓÄÌÈâ¤òÈ÷¤¨¤¿ÃÏ²¼Å´ÍÑ¤Î103·Ï1000ÈÖÂæ¤Î´é¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²þÂ¤¤µ¤ì¤¿105·Ï¤Ïºù°æÀþ¡¦ÏÂ²Î»³Àþ¡¦²ÄÉôÀþ¡¦ÀçÀÐÀþ¤Ê¤É¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¿·Â¤¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃæ´Ö¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ï105·Á¤È¥µ¥Ï105·Á¤Ë¡¢1984¡Á1985¡Ê¾¼ÏÂ59¡Á60¡ËÇ¯¤Ë±¿Å¾Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤«¤é3¡Á4Ç¯¤Ç·Á¼°¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡105·Ï¤ÏÅÐ¾ìÅö½é¡¢À½Â¤¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÎäË¼ÁõÃÖ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1985¡Á1992¡Ê¾¼ÏÂ60¡ÁÊ¿À®4¡ËÇ¯¤ËÎäË¼²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿1989¡ÊÊ¿À®¸µ¡ËÇ¯¤«¤é¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾ÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ö³°¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ä±¿ÄÂÈ¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2002¡ÊÊ¿À®14¡ËÇ¯¤«¤é¿·Â¤¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÂÎ¼Á²þÁ±¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¦Áë¤Î¸ò´¹¤äÉå¿©¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹²½¡¢ÎäË¼ÁõÃÖ¤Î´¹Áõ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºÝ¤Ë¥¯¥Ï104·Á¤Ë¥È¥¤¥ì¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡105·Ï¤ÏÆàÎÉ¡¦ÏÂ²Î»³ÃÏ¶è¡¢²ÄÉôÀþ¡¦¸âÀþ¡¦ÀçÀÐÀþ¤«¤é¤Ï°úÂà¤·¡¢103·Ï²þÂ¤¤Î4Èâ¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿·Â¤¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¸½ºß¤âÊ¡±öÀþ¡¦±§ÉôÀþ¡¦¾®ÌîÅÄÀþ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÀÜ¤¹¤ë²¼´ØÃÏ¶è¤Î113¡¦115·Ï¤Ø¤Î¿··¿¼ÖÎ¾ÅêÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è¹ñÅ´·Á¤ÎÅñÂÁ¤âºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢105·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¶ñÂÎÅª¤Ê°úÂà¤ÎÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹ñÅ´¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤¿¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ö¸Î¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢Áö¤êÄÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£