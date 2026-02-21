¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤âÆ°¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡© Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÖºÇ½é¤Î¿ô¥»¥ó¥Á¡×¤Î¿Ê¤ßÊý¤È¤Ï¡© Àº¿À²Ê°å¤µ¤ï¡ß¤¤¤ì¤Ö¤óÂÐÃÌ¡Ê2¡Ë
¼«¿®¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡© ¼å¤Ã¤¿¿´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡© Åú¤¨¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¡¡À¸¤¤Å¤é¤µ¤¬¤Û¤É¤±¤ë50¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤¤¤ì¤Ö¤ó»á¤È¡¢¡Ø»Ò¶¡¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀº¿À²Ê°å¤µ¤ïÀèÀ¸¤¬¡¢¤æ¤ë¡Á¤¯ÂÐÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¡Æ°¤¤¤¿Àè¤Ë¤·¤«ËÜÅö¤ÎÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¤³¤ì¤«¤é3·î¡¢4·î¤Ã¤Æ¡¢¿·À¸³è¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ÛÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ï¤ª¤½¤é¤¯³èÌö¤Ç¤¤ëËÜ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¥º¥Ð¥ê¡¢¤µ¤ï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼«¿®¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Àº¿À²Ê°å¤µ¤ï¡Ê°Ê²¼¡¢¤µ¤ï¡Ë¡§»ä¤ÎÃæ¤Î¼«¿®¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï»ä¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¤µ¤ï¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¼«¿®¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¶¥µ»¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÍÇ½Åª¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÍ×¤Ï¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¤«½Å¤Í¤Æ¤Ê¤¤¤«¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¤¤Ç¡¢Êª»ö¤ä¤ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡£
¤µ¤ï¡§³Î¤«¤Ë¤Ê¡¼¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤··ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¼«¿®¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤µ¤ï¡§¤Ï¤¤¡¢»ä¤¬¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«¶È¤·¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤«¤é5Ç¯Á°¤Ç¡£Ì¼¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍÂ¤±¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ³«¶È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î»þ¤â¡¢¼«¿®¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í»»ñ¤ò¼õ¤±¤¿³Û¤â¡¢°å»ÕÌÈµö¤µ¤¨¼º¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÖ¤»¤ë¤«¤Ê¤È¤«¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤Æ¡£·è¤·¤Æ¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¿Æ¤ËÈ¿¹³¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Æ¤Ë¤Ï»à¤Ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¤Ø¡¼¡£
¤µ¤ï¡§¤À¤±¤É¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ó¤ê¤À¤·¡¢Á´Á³¼«¿®¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ê¤ó¤«¤³¤ÎËÜ¡Ê¡Ø¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ë¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤Ë¤Ê¤ëËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ï¡§º£¤Þ¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÝ¤µ¤ä¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼º¤¦ÉÝ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¶É¿Í¤Ã¤Æ¡¢´Ä¶¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤âÊÑ¤ï¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£X¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢·ë¹½¤¹¤´¤¤¿Í¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤È¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´Á³¼«Ê¬¤È°ì½ï¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤µ¤ï¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§·ë¶É¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ê¤ó¤«¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤±¤Ç¡£¤À¤«¤é°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤í¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤ï¡§¤Õ¤Õ¤Õ¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ç¡¢1Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤ÈÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¤â¤¦·ëÏÀ¤Ï¡¢¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¤µ¤ï¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¸å²ù¤è¤ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¸å²ù¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°½ý¤ÏÌþ¤¨¤ë¤ó¤Ç¡£
¤µ¤ï¡§¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¿ÍÀ¸¤ÇÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸Å¤¤À¤Âå¤Ï½ª¿È¸ÛÍÑ¤ÇÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¢¤Î¹Í¤¨¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âº¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Éû¶È¤·¤¿¤êÅ¾¿¦¤·¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤Û¤Éº£¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¼ºÇÔ¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¤½¤ì¤À¤±ÍÑ°Õ¤·¤È¤¤¤Æ¡£¤â¤¦¤É¤ó¤É¤ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ºÇÔ¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°¿Ê¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯¤ÏÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ï¡§³Î¤«¤Ë¡£¤¢¤È¤Ï¤Í¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎËÜ¡Ê¡Ø¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¡Æ°¤¤¤¿Àè¤Ë¤·¤«ËÜÅö¤ÎÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤Ðº£¡¢X¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢´ðËÜ¡¢¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡Ö²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¡¢¤¤¤ì¤Ö¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¾å¼ê¤ËåºÎï¤Ë½ñ¤³¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Æ¡£»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ½é¤«¤é¾å¼ê¤Ë¡¢åºÎï¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ï¡¢»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤â¡¢2020Ç¯¤Î3·î¤ËÅê¹Æ¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÇ½é¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤«¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ò¤É¤¤¤ó¤Ç¡£
¤µ¤ï¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¡£¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ç¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê²ûÃæÅÅÅô»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡£ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÊâÀè¤Þ¤Ç¤Ï¾È¤é¤»¤ë¤ó¤Ç¡¢°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤à¤È¡¢¤â¤¦°ìÊâÀè¤Þ¤Ç¾È¤é¤»¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç°ìÊâ°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÜÅö¤½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤µ¤ï¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤¤¤ì¤Ö¤ó¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Ã¤ÆÇº¤ó¤¸¤ã¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§À®Ä¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼Â¤Ï1Ç¯Á°¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÜ¤ò1Æü10Ê¬ÆÉ¤à¤³¤È¤ò1Ç¯´ÖÂ³¤±¤¿¤é¡£ÀäÂÐ¤Ë1Ç¯Á°¤è¤ê¤âÆÉ¤à¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤âÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Æü¤È¤«1½µ´Ö¤È¤«1¥ö·î¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ã±°Ì¤Ç¸«¤º¤Ë¡£1Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤È¡¢º£¤Î¼«Ê¬¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¤µ¤ï¡§¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Á´¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤¹¤â»¦¤¹¤â¼«Ê¬¼¡Âè¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡£¤À¤«¤é¡¢·ë²ÌÁ´¤Æ¡¢¼ºÇÔ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤¤¤ì¤Ö¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤ÆÇº¤ó¤¸¤ã¤¦¿Í¤Û¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤·¡£Æ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµ¤¤Å¤±¤ë¤ó¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÊý¤Ï¡£¥Ó¥Ó¤ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ó¥Ó¤ê¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ó¥Ó¤ê¤Î¿Í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤é¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
