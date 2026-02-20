【MLB】今季から導入、ロボット審判“チャレンジシステム”の使いどころは？ 専門家が分析「1試合2回、もっとも価値が高い場面は……」
メジャーリーグは今季から、選手が自動ボールストライク（ABS）チャレンジシステムを利用して、球審の判定に異議を唱えられるようになる。この「ロボット審判」を利用したシステムは、2022年からマイナーリーグで試験的に運用され、昨季はメジャーリーグの春季キャンプでも導入された。
公式サイトにも寄稿するデータ分析家のタンゴ・タイガー氏は19日（日本時間20日）、自身のXにABSチャレンジシステムの「損益分岐点」を掲載。もっとも有効な使いどころを指摘した。
■残り回数やイニングによる差異は見られず
ABSチャレンジシステムは、各チームの打者、投手、捕手のみに1試合2回までの権利が与えられる。延長戦に突入した場合は、権利を使い切った次のイニングごとに新たなチャレンジ権を1回ずつ獲得する。
成功すれば回数は減らないため、9回までに積極的に活用するのが基本線となりそうだ。チャレンジは審判のコール直後、ダッグアウトなどの指示なしに行わなければならないとされている。
データ分析家のタイガー氏はオープン戦の開幕を翌日に控えた19日（同20日）、自身のSNSでABSチャレンジシステムの損益分岐点を指南。「判定が覆った場合の利益」と「失敗して権利を失うコスト」の両面を分析した。その上で、使うべき場面と避けるべき場面を整理している。
同氏によると、もっともチャレンジ価値が高いのは「満塁でフルカウント（成功率10％でも利用推奨）」のタイミング。判定一つで四球か三振かが決まる局面だ。試合への影響が大きく、際どい球であれば積極的にチャレンジすべきだとしている。浅いカウントや走者が少ない状況では、明らかな誤審でない限り合理的ではないという。
加えて、チャレンジ回数の残数やイニングによる大きな差異は見られなかった点も強調した。判断基準は「感覚」ではなく、状況の重みだと結論づけている。