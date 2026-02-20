充電器界隈の新勢力、持ってる？ 「巻き取り式」65Wがお手頃価格
使い勝手いい上に、お安いなんて。
最近、USB充電器界隈で流行しているのが、USB-Cケーブルが内蔵されているタイプ。別途USB-Cケーブルを用意しなくても、手軽にスマホやタブレット、PCなどが充電できるのは、お手軽でいいですよね。
スマホやタブレットだけを充電するなら、30Wクラスでも問題ありませんが、2台同時充電や、PCの充電もしたいという場合は、65W以上のものがオススメ。でも、65Wクラスになるとちょっとお高くなっちゃいます。
でも、USB-Cケーブル内蔵で65W出力で2,299円というお求めやすい価格の製品があるんですよ。
USB-Cケーブルの長さは70cm。使い勝手がよさそうなちょうどいい長さです。
USB-Cケーブルが内蔵されているだけでなく、USB-C端子×1、USB-A端子×1もあるので、同時に3台のデバイスに充電が可能です。
その上、シェルマークがあしらわれています。安くてスペックもよくて、しかもかわいい。なんだこれ、夢ですか？
いつまで2,299円なのわからないので、今のうちにゲットしておきましょう。
