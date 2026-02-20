Image: Amazon

使い勝手いい上に、お安いなんて。

最近、USB充電器界隈で流行しているのが、USB-Cケーブルが内蔵されているタイプ。別途USB-Cケーブルを用意しなくても、手軽にスマホやタブレット、PCなどが充電できるのは、お手軽でいいですよね。

スマホやタブレットだけを充電するなら、30Wクラスでも問題ありませんが、2台同時充電や、PCの充電もしたいという場合は、65W以上のものがオススメ。でも、65Wクラスになるとちょっとお高くなっちゃいます。

でも、USB-Cケーブル内蔵で65W出力で2,299円というお求めやすい価格の製品があるんですよ。

Shell 巻き取り式 充電器 65W 伸縮式 Type-C ケーブル内蔵 3ポート同時充電 GaNIII技術 超低温 折りたたみ式プラグ PSE技術基準適合 PD3.0/QC4.0/PPS等規格対応 MacBook iPad iPhone Androidスマホ ノートPC各種対応 2,299円 Amazonで見る PR PR

USB-Cケーブルの長さは70cm。使い勝手がよさそうなちょうどいい長さです。

Image: Amazon

USB-Cケーブルが内蔵されているだけでなく、USB-C端子×1、USB-A端子×1もあるので、同時に3台のデバイスに充電が可能です。

Image: Amazon

その上、シェルマークがあしらわれています。安くてスペックもよくて、しかもかわいい。なんだこれ、夢ですか？

いつまで2,299円なのわからないので、今のうちにゲットしておきましょう。

Source: Amazon