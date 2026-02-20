この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が「【一緒に寝たい】術後の回復力が鬼すぎる柴犬、深夜に事件勃発！」を公開しました。手術後の療養生活ですっかり甘えん坊になった柴犬が、日常の寝床に戻されることを拒否し、驚きのパワーで脱走する様子が話題を呼んでいます。

良性の脂肪腫を取り除く手術を受けた柴犬のまめたろう。術後は何かあった時のためにと、飼い主である父ちゃんと母ちゃんのベッドの横で手厚く看護され、一日中寄り添って眠る「甘やかされた2週間」を過ごしました。抜糸も無事に終わり、経過は良好。そろそろ元の生活リズムに戻そうと、父ちゃんは心を鬼にします。

10日以上ハウスで寝ていないまめたろう、一人で寝られるか不安です。しかしそんな心配をよそに、おやつで巧みに誘導されハウスします。入り口に柵を設置され、就寝の準備が進みます。部屋の明かりが消え、静寂が包む中、ハウスに取り残されたまめたろうは納得がいかない様子。しばらくすると、暗闇の中で「ゴソゴソ」と不穏な音が響き渡ります。なんとまめたろうは、体当たりでハウスを移動させ、飛び出してこないように設置されているソファーをジャンプして強引に脱出したのです。

異変に気付いた父ちゃんが襖を開けると、その隙間から「ぬっ」と顔を出すまめたろう。「お前どうやって出てきてん…」父ちゃんは呆然。その回復力と執念には驚かされるばかりです。

その後、ソファーのクッションを横向きから縦に変え、壁としての機能を強化するという原始的ながら、まめたろうには効果的な対策を施します。意外にもすんなりと観念したまめたろうは、その後、大人しく眠りについたのでした。
さらに1週間後には元気にボールを追いかける姿も見られ、その「鬼すぎる回復力」で父ちゃんを安心させていました。

YouTubeの動画内容

00:00

手術を乗り越えたまめたろう、飼い主のベッド脇で甘やかされる日々
01:52

日常に戻すため…おやつ作戦でハウスへ誘導
03:04

深夜の脱出劇！閉ざされたハウスを破壊？して脱走
03:41

「どうやって出た…？」襖の隙間から顔を出すまめたろう
04:52

完全復活！元気にボール遊びを楽しむ姿

関連記事

手術後の夜、不安で眠れない柴犬… 飼い主の腕枕で眠る姿に涙腺崩壊

手術後の夜、不安で眠れない柴犬… 飼い主の腕枕で眠る姿に涙腺崩壊

 【無双状態】凍った雪の上を走る柴犬、ズボズボ沈む飼い主

【無双状態】凍った雪の上を走る柴犬、ズボズボ沈む飼い主

 【猛吹雪の攻防】柴犬VS飼い主、う○ちするまで帰れません！

【猛吹雪の攻防】柴犬VS飼い主、う○ちするまで帰れません！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

柴犬まめたろう_icon

柴犬まめたろう

YouTube チャンネル登録者数 5200人 268 本の動画
笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルですhttps://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0
youtube.com/channel/UCVMxd94fsT9ChrddDVqA4-Q YouTube