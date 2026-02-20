この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【衝撃】術後の柴犬が深夜に見せた「火事場の馬鹿力」に飼い主驚愕！ハウスごと移動して脱出する姿に「回復力が鬼」

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が「【一緒に寝たい】術後の回復力が鬼すぎる柴犬、深夜に事件勃発！」を公開しました。手術後の療養生活ですっかり甘えん坊になった柴犬が、日常の寝床に戻されることを拒否し、驚きのパワーで脱走する様子が話題を呼んでいます。



良性の脂肪腫を取り除く手術を受けた柴犬のまめたろう。術後は何かあった時のためにと、飼い主である父ちゃんと母ちゃんのベッドの横で手厚く看護され、一日中寄り添って眠る「甘やかされた2週間」を過ごしました。抜糸も無事に終わり、経過は良好。そろそろ元の生活リズムに戻そうと、父ちゃんは心を鬼にします。



10日以上ハウスで寝ていないまめたろう、一人で寝られるか不安です。しかしそんな心配をよそに、おやつで巧みに誘導されハウスします。入り口に柵を設置され、就寝の準備が進みます。部屋の明かりが消え、静寂が包む中、ハウスに取り残されたまめたろうは納得がいかない様子。しばらくすると、暗闇の中で「ゴソゴソ」と不穏な音が響き渡ります。なんとまめたろうは、体当たりでハウスを移動させ、飛び出してこないように設置されているソファーをジャンプして強引に脱出したのです。



異変に気付いた父ちゃんが襖を開けると、その隙間から「ぬっ」と顔を出すまめたろう。「お前どうやって出てきてん…」父ちゃんは呆然。その回復力と執念には驚かされるばかりです。



その後、ソファーのクッションを横向きから縦に変え、壁としての機能を強化するという原始的ながら、まめたろうには効果的な対策を施します。意外にもすんなりと観念したまめたろうは、その後、大人しく眠りについたのでした。

さらに1週間後には元気にボールを追いかける姿も見られ、その「鬼すぎる回復力」で父ちゃんを安心させていました。