ユビキタスＡＩ<3858.T>が後場急上昇し、一時前日比２９円（７．９％）高の３９４円に上昇する場面があった。午後０時３０分ごろ、セキュリティー領域での高い専門知識を有し、システムコンサルティングや開発受託を手掛けるアーティファクト（横浜市港北区）と業務提携契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが株価を押し上げた。



今回の提携は、ユビキタスＡＩが展開するセキュリティー製品群の価値向上や市場展開の強化を図るのが狙い。対応が急務とされている、ＣＲＡ（サイバーレジリエンス法）などの国際基準への準拠や耐量子暗号（ＰＱＣ）の導入を強力に推進することで、グローバル市場における競争力を高めるとしている。



出所：MINKABU PRESS