Aぇ! group、キタニタツヤ feat. BABYMETAL、syudou、STARGLOWが『Venue101』に登場

『Venue101』#106が、2月28日23時からNHK総合にて生放送される。

■出演アーティスト/歌唱楽曲

Aぇ! group「Again」

キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」

syudou「暴露」

STARGLOW「Star Wish」

※アーティスト名50音順

■Aぇ! groupは、“立ち止まりそうな瞬間にもう一度前を向いていく勇気”を与えてくれる新曲「Again」を披露

Aぇ! groupは、『Venue101』の生放送に初出演。新体制後初のリリースとなったアルバムから、“立ち止まりそうな瞬間にもう一度前を向いていく勇気”を与えてくれる新曲「Again」を披露する。

異色のコラボ、キタニタツヤ feat. BABYMETALが披露するのは、人気TVアニメのオープニングテーマ「かすかなはな」。両者のコラボパフォーマンスは、この『Venue101』の生放送が初となる。

シンガーソングライターのsyudouは、『Venue101』初出演。顔を明かさずに、インターネット上でボカロPとしての活動や、Ado「うっせぇわ」をはじめ楽曲提供を行っていたが、2026年1月に“顔出し解禁”。パフォーマンスでは、最新曲「暴露」を披露する。

オーディションで誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWは、『Venue101』に2回目の出演。メジャーデビューシングル「Star Wish」を届ける。

スタジオでは、MCの濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花を中心に、4組のアーティストが生放送ならではの臨場感溢れるトークとパフォーマンスを展開。さらに、NHKプラスの配信や、番組公式SNSでのコンテンツで、放送をもっと楽しめる企画も。こちらもぜひチェックしよう。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#106

02/28（土）23:00～23:30

※生放送

※NHK ONEにて同時配信・1週間見逃し配信

司会：濱家隆一（かまいたち）・生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

出演：Aぇ! group、キタニタツヤ feat. BABYMETAL、syudou、STARGLOW ※50音順

