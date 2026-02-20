歌手の岩崎宏美が18日、自身のインスタグラムを更新。大物アーティストとの2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】きらめく岩崎宏美のシルバードレス 隣の大物アーティストの貫禄がスゴイ

岩崎は「ASKA CONCERT 2026 昭和が見ていたクリスマス!?」にゲスト出演。「ASKAのステージの4公演終了いたしました。 ASKAのパワーに圧倒されながらも、思いきり楽しませていただきました。」と12日からスタートした東京・大阪での公演を終えたこと報告した。



「一部は舞台袖で豪華なサウンド楽しめたし、いまだに頭の中で名曲のフレーズが次々鳴ってます。凄かったなぁ～」とシンガー・ソングライターのASKAの歌声に改めて感動。「歌わせてもらったロマンスの音、原曲に負けないサウンドでした。そして久しぶりのデュエット曲、Love is aliveは，本当に名曲ASKA凄すぎる!!幸せでした！お世話になった皆様に感謝です。ありがとうございます」と充実感を漂わせた。



ASKAとの2ショットをアップした岩崎。15日には「開演前に流れていたASKAのクリスマスアルバム。あんまり素敵だから急いで買って，昨日楽屋でサインしてもらいました！」と、「宏美」の名前が入ったサイン入りジャケットをアップしている。



さらに「関係者でも，絶対にこれが無いとは入れないバックパス」と記し、ASKAの写真が入ったパスを公開。ストラップに「昭和が見ていたクリスマス!?」の文字が入っている。「ものすごい厳重でした。流石です。」とつづった。



実際に足を運んだファンからは「おふたりが歌うLove is alive、凄すぎました」「デュエットを生で聴けて夢のようでした」と喜びのコメント。「音楽って ほんとうに人を元気にしてくれますね」「表情にも佇まいにも充実感が溢れていますね」「とっても素敵な2ショット」「次は新しい曲をデュエットで聴ける日を楽しみに」と次なる共演の機会を期待する声が上がっていた。



