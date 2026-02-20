かまいたちがMCを務める危機管理バラエティー「おてがらさん～秒で決断！あなたならどうする！？～」2月21日（土）夜6時30分～放送！感謝状を贈られた“おてがらさん”の驚きの決断とは？いざというときに役に立つ知識をたっぷりご紹介！

テレ東では2月21日（土）夜6時30分から、「おてがらさん～秒で決断！あなたならどうする！？～」を放送します。

日常で起こったさまざまな危機・事件に対して、勇敢な行動をした人たちに贈られる感謝状。そんな感謝状を贈られた知られざる“おてがらさん”にスポットを当てて、おてがらさんたちが事件に直面したとき、秒でどんな決断・判断をしたのか？を見ていく危機管理バラエティーです！

MCを務めるのは、お笑いコンビ・かまいたちの山内健司と濱家隆一。実は山内の弟は島根県にあるコンビニの店長で、振り込め詐欺を何度も未然に防ぎ、度々表彰されているという、地元ではとても有名な“おてがらさん”。番組ではそんなかまいたちにとって身近なおてがらさんをはじめ、火事で勇敢な行動をとったおてがらさんや、日常のピンチを救った「おてがら芸能人」など、さまざまなおてがらさんを紹介。もしもピンチに遭遇したときに、参考になるヒントがたくさん詰まっています！また、それぞれの再現VTR中の「おてがらドラマ」には、数々のドラマや映画に出演している名バイプレイヤーの方々が登場！中には「この人、見たことある！」という方も多いはず。一体どんな人が登場するのか？バイプレイヤーの方々にしか出せない、リアルで味が出たドラマにも注目です。

さらに、救命・救助で活躍したおてがらさんを紹介するパートでは、スタジオに専門家の方を呼んで、実際にAEDの使い方を教わることに。AEDを使ったことがないというかまいたちの2人も、最新のAEDの機能に驚きながら真剣に手順を学びます。また、AEDが最近よく置いてある場所や、意外とやってしまいそうな「やってはいけないこと」を教わったりと、いざというときに知っておくと役立つ知識が満載です！「もしも自分だったらどう決断するか？」を考えながら、ぜひご覧ください！

≪出演者コメント≫

■かまいたち（山内健司 · 濱家隆一）

Q.収録を終えていかがでしたか？

濱家：自分自身ではとっさに動けないような場面で動いた方たちのエピソードを見ましたけど、立派な方々だなというのが最初の印象ですね。ああいうときに動ける人間になりたいと思いました。

山内：すごく勉強になりました。予想外のときにパッと動くのって本当に難しいと思うんですけど、この番組を見てもらったら、こういうときこういう風に動く可能性もあるんだなって選択肢が生まれると思うので。そういう意味では非常に有意義な番組じゃないかなと思いました。

Q.AEDにも挑戦されていましたね。

山内：AEDの使い方は本当に知らなかったので、勉強になりました。もういつでも使えます！

Q.番組の見どころを教えてください。

濱家：もしかしたら、誰にでもいろんな危機って訪れることがあると思います。そういうときに動いた方がいいのか、動かない方がいいのか、どっちもあると思いますが、動くにはそれなりの理由もあったりして…。いろいろ想定させられたので、今後の生活においてプラスになるんじゃないかなと。ぜひその辺も含めて、「自分だったらどうやって動くのか」ということを考えながら見てもらいたいなと思います。

山内：見てもらったら、必ずAEDの使い方がわかります。

濱家：AED推奨番組やね。

≪番組概要≫

【タイトル】 「おてがらさん～秒で決断！あなたならどうする！？～」

【放送日時】 2026年2月21 日（土）夜6時30分～8時55分

【放送局】 テレビ東京ほか

【出演者】 かまいたち（山内健司・濱家隆一）、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）

