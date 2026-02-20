ビジネス思考の訓練にも役立つ！超有名企業の入社課題でも出されたと噂の「1000個のロッカー問題」解けますか？

突然ですが皆さん、この問題解けますか？

ある学校の部室には1000個のロッカーがありました。

また、1000人の部員がおり、部員たちは次のような行動をしました。

初めに、ロッカーの扉は全て閉まっています。

1000人が順番に並び、1番目の人は1の倍数のロッカー（全てのロッカー）の扉を開けました。

2番目の人は2の倍数のロッカーの扉を閉めました。

3番目の人は3の倍数のロッカーの扉を、扉が開いていれば閉め、閉まっていれば開けるという操作をしました。

4番目の人、5番目の人…と同じような操作を繰り返し、1000番目の人は1000の倍数のロッカーの扉を、扉が開いていれば閉め、閉まっていれば開けるという操作をしました。

さて、操作が終了したとき、いくつのロッカーが開いているでしょうか？という問題です。

いかがでしょうか。数字が大きすぎて、何から考えれば良いか分からない、という人も多いのではないでしょうか。

この問題は、有名な会社の入社試験、面接でも出題されたという噂があり、頭の柔らかさ、思考の柔軟さが問われる数学界の良問の一つとして有名です。

しかし実はこの問題、難しい公式などは必要なく、考え方が分かれば小学生、中学生でも解くことができる問題なのです。

今回はこの問題を実際に解説しながら、「考え方の検討がつかない問題にどのようにアプローチするか」について説明していきましょう。

―まず何から考えるか―

さて、「1000個のロッカー」なんて言われても、数字が大きく、条件も複雑に見えるため、何から考えれば良いか分からない、という人も多いでしょう。こうしたときに有効なのは、「小さい数字、少ない条件から考える」ことです。

まずは単純なケースから始めてみましょう。

たとえば、1000人ではなく、最初の10人だけが同じルールでロッカーの開け閉めを行うとしたらどうなるか、簡単な紙の図や表で整理してみるのです。10個のロッカーを横一列に並べ、それぞれの人がどの番号のロッカーを開け閉めするかを書き込んでいきます。

面倒な作業ではありますが、自分の手で動きを「可視化」することは問題を解くうえでとても重要になります。

こちらの図をご覧ください。こちらは、扉を「開ける」操作を「□」で、「閉める」操作を「〇」で表しています。最初はすべての扉が閉まっているので、1人目は1〜10までのすべてのマスに「□」を付けることになります。そして、2番は2,4,6,8,10の2の倍数の番号のマスに「〇」を付けることになります。

この図を使うと、たとえば「2番のロッカーは1人目と2人目に操作され、最終的には閉じた状態になる」「10番のロッカーも同様に最終的には閉じた状態にある」ということが視覚的に分かります。

もしかすると、この図を見て「10人目までしか検証していないから、1000人が操作を行った後に扉が開いているか閉まっているかは、この図だけでは分からないのではないか」と考える人もいるかもしれません。

しかし、11人目以降は少なくとも「11以上の数の倍数」のロッカーを開けることになるため、1〜10番のロッカーはもう触れられることはありません。そのため、10人目が終わった時点で開いているか閉まっているかを考えれば良いのです。

ここまでを踏まえると、1〜10番目のロッカーのうち、1番目、4番目、9番目のロッカーは開いており、残りの7つのロッカーは閉まっている状態となることが分かります。

ここでピンときた人は鋭いですね。ひとまず次の話を進めましょう。

―扉の開け閉めってどんなタイミング？―

ここからは、11番以降のロッカーの動きを考えてみましょう。

「例えば12番のロッカーは何回開け閉めされるのか？」を先ほどの図と同様に考えます。1番目の人はすべてのロッカーを開けるので12番も当然操作します。2番目の人は2の倍数のロッカーを触るので、「12」はそれに該当します。3番目は3の倍数であり、こちらにも該当。このように進めていくと、12番は1, 2, 3, 4, 6, 12の計6回操作されることになります。これが意味するところは、「12番のロッカーは6回扉の状態が切り替わる」ということです。

ここで気付いた人も多いかもしれませんが、この「1,2,3,4,6,12」という数字はまさに「12の約数」を考えていることと同義になります。「その数字の倍数のロッカーを操作する」というルールを裏返してみると、「その数字を割り切れる数の個数だけ操作が行われる」つまり、「約数の数だけ操作が行われる」ということになります。

―約数の個数がカギを握る―

そもそも「約数」って何でしょうか。

「約数」とは、ある整数を割り切ることができる整数のことです。たとえば数字「18」であれば、1, 2, 3, 6, 9, 18が約数です。この個数は「12」のときと同じく6個となります。

ここで重要なポイントがあります。

「1」が約数なら、「18 ÷ 1 = 18」も約数です。

「2」が約数なら、「18 ÷ 2 = 9」も約数になります。

このように約数は基本的にペアで存在します。つまり、2つのペアがあれば個数は4個、3つのペアなら6個というように、「約数の数は偶数になるはず」と考えられます。

約数が偶数であれば、扉の開け閉めが偶数回行われるため、最終的にはもともとの状態である「閉まっている」状態となるはず。しかし、先ほどの10番目までの例でも「1」「4」「9」の3つの番号のロッカーは開いていました。これはなぜなのでしょうか？

―平方数とは―

たとえば「9番」のロッカーは最終的に開いた状態になっています。9の約数を見てみると「1、3、 9」と3つあります。このように書き出してみると分かりますが、「3」という約数は、「9÷3」を行っても「3」となるため、ペアを作ることができないのです。

だからこそ、ペアがいくつかできても「余り」が存在するため、その余りを足して約数の総数が「奇数」になるのです。

この現象は、ある数が「整数を2乗した数」（平方数）である場合に起きます。「16 = 4×4」のように、約数のペアが重なることがあるのです。その結果、約数はペアごとに2つ数えられるのではなく、重複してカウントされるため奇数個になるのです。

―平方数とロッカーの開いた状態―

ここまで整理すると、次の問いは明確になります。

「1000個のロッカーの中で、約数の個数が奇数である番号は何番まであるか？」

これは言い換えると、「1000以下の整数の中で、平方数はいくつあるか？」という問いになります。

平方数とは、「ある数を自分自身で掛け合わせた数」のことです。

1×1＝1、2×2＝4、3×3＝9と続いていきます。この「平方数」が、1000までの整数の中にいくつあるのかを考えてみましょう。

1×1 = 1

2×2 = 4

…

30×30 = 900

31×31 = 961

32×32 = 1024

…

このように、32の2乗は1000を超えることが分かります。よって、1000までの整数の中で、平方数は1〜31までの31個あることが分かります。

改めてここまでの流れをまとめると、次のようになります。

各ロッカーの開け閉めは、その番号が持つ約数の数だけ行われる。

約数の数が奇数個である場合、最終的にロッカーは開いた状態になる。

約数の個数が奇数個になるのは、平方数（整数の2乗）の番号のロッカーだけ。

したがって、最終的に開いているロッカーの数は、1000以下の平方数の数である。

その数は31個であるため、答えは31。

―クロージング：複雑な問題へのアプローチが示すもの―

いかがでしたでしょうか。

最初は難しいと思ったかもしれませんが、説明を受けると基本的な計算、ちょっとした工夫だけで問題を解くことができると感じたのではないでしょうか。

このような、一見難しそうな問題も、「自分でいくつか試してみる」「簡単な数字から考えてみる」というコツを用いて解決することができる場合が多いです。そしてこれは、ビジネスの場面でも同じことが言えます。

ぜひまずは手を動かしてみて、解決への手がかりを探してみてください！

それではまた、次回の記事でお会いしましょう。

