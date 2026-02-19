Photo：中川真知子

最近、ガジェットを買うときにカラフルなものを選ぶようになりました。以前は黒ばっかりだったんです。無難だし、クールだし、何よりテクノロジーが詰まってる感じがするじゃないですか。

でも、気づけばカバンの中は真っ黒け。リュックも黒い場合、何がどこにあるのかわからなくなっちゃうんです。そこで、モバイルバッテリーとかケーブルとかの小物系はできるだけ視認性がいい色にしようと思うように。

で、持ち歩く系のガジェットが欲しくなるとチェックするのがMOTTERUという日本企業のアイテム。今回、爽やかなカラーと、ユーザー目線のデザインが嬉しい大容量モバイルバッテリーをゲットしました。

3in1の頼れる相棒

Photo：中川真知子

「コンセント USB-Cケーブル 30cm 一体型 モバイルバッテリー」は、ガジェットの充電回りを解決してくれる優れものです。

まず、プラグが付いているので本体をコンセントから直接充電できます。しかもAC充電器としても使えます。少し重さはあるものの、モバイルバッテリーとAC充電器が一体になっているのはかなり便利。

Photo：中川真知子

さらに、USB Type-Cケーブル一体型なので、ケーブル忘れなんて言葉を使うことはなくなります。

10000mAhでPD30Wの急速充電。スマホなら約2回分充電できます。iPadでも約1回分充電できるので、頼もしい限り。

Photo：中川真知子

2台同時充電だってどんとこい。

MagSafe対応ではありませんが、ここ最近、私はMagsafe対応充電バッテリーよりUSBでサクッと充電したい派なので、特に気にしていません。

一番好きなのは手へのフィット感

ちなみに、機能面ばかり褒めていますが、私が本当に惚れているのは持ったときのフィット感なんです。

Photo：中川真知子

実は以前、MOTTERUの小さいモバイルバッテリーを提供してもらったことがあるのですが、持った瞬間にすごく握り心地がいいと思ったんですよね。角がなくて丸みを帯びているからギュッと握りやすい。つまり、落としにくいと感じたんです。

Photo：中川真知子

モバイルバッテリーって落としたら危険じゃないですか。だからしっかり持てる形状は思いのほか重要だと思っているんです。

Photo：中川真知子

「コンセント USB-Cケーブル 30cm 一体型 モバイルバッテリー」も、持ってみたら手に絶妙にフィットしました。10000mAhだと大きくなりがちですが、スマホのように平べったくするのではなく、あえて羊羹みたいな形状にしたのは握りやすさへのこだわりが詰まっているんじゃないかな、と思うんですよね。私の勝手な推測ですが。

Photo：中川真知子

カラーはペールアイリス（私が買ったもの）、アーモンドミルク、エアリーホワイトの3色。どれも上品だしカバンの中でも見えやすいです。

実は今、楽天の公式ページではモニターセール中で通常価格6640円のところを3980円で購入可能なんです。正直かなりお買い得なので思わず買っちゃったんですよね。今月、Macbook Air（13インチ）を買っちゃったからお財布がスッカラカンだったんですけど。

でも、とっても気に入っていますし、後悔はないですよ。

Source:MOTTERU