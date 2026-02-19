【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第5日 リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク vs アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月15日～2026年2月22日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク] 1 - 2 [アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナ]
ドバイDuty Freeテニス選手権第5日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、女子ダブルス準々決勝で、リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクと第4シードのアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが対戦した。
第1セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが6-1で先取。第2セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが6-4で奪い返したが、第3セットはアレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナが10-6で制し、アレクサンドラ クルニッチ / アンナ ダニリナがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-19 20:52:07 更新