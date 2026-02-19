JAL×「3COINS」コラボの“旅行アイテム”登場へ！ キャリーケースなど親子で使える全27種
「3COINS」は、3月2日（月）から、JAL（日本航空）とコラボレーションした旅行アイテムを、全国の店舗とパル公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。
【写真】“自分で押したい”が叶う「キャリーケース」や「マザーズバッグ」も！ 展開商品一覧
■JALスタッフのアイデアから展開
今回登場するのは、JALで働くスタッフのアイデアを活かした“あったら便利”なアイテムや、“親子でも使える”ことにもこだわったグッズ全27商品。
ラインナップには、中身を分けられる2層式で、内側に保冷素材を使用した機内持ち込み用の「マザーズバッグ」をはじめ、“自分で押したい”子どもが多いという声から生まれた「KIDSキャリーケース」が並ぶ。
そのほかにも、親子でおそろいで使える「フード付きネックピロー」や「携帯スリッパ」、「エコバッグ」、「パスポートケース」、「トラベルポーチ」などが勢ぞろいしている。
