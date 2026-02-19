「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ?WEEK」テレビを通して“ちょっと幸せな瞬間”があふれる1週間! アンバサダーはビビる大木&矢作兼!３/１４～１５は東京ドームシティでイベントも実施！

テレビ東京では3月9日（月）～3月15日（日）の1週間、「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK～こころとカラダになんかいい～」を実施します。「心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態」を指す“ウェルビーイング”。テレ東のコンテンツには、グルメ、推し活、旅…など、実はウェルビーイングな内容がたっぷり詰まっているかもしれません。「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」は、あなたの「好き」や「心地いい」を大切にする時間を、放送を通じて発信し、自分をごきげんにする“ちょっと幸せな瞬間”をたくさんの人に届ける1週間です。

【テレビ東京グループの「ウェルビーイング」のフィロソフィー】

～まずは自分を「ごきげん」にしてみよう。～

最近よく聞く「ウェルビーイング」。

なんだか難しそうな言葉だけど、本当は、もっと身近で、もっと自分勝手でいいはず。

推し活でときめいたり、背徳感たっぷりのご飯をほおばったり、あてもなく知らない街を歩いてみたり、運動や睡眠の習慣を見直してみたり。

テレ東が届けたいのは、あなたの「好き」や「心地いい」を大切にする時間です。

そのごきげんな空気を隣の人へ、そして社会・地球全体へと広げていきます。







＼アンバサダーは、ビビる大木＆矢作兼！／

この度、「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK～こころとカラダになんかいい～」の公式アンバサダーが決定！テレ東にて毎週日曜よる8時50分放送中の「家、ついて行ってイイですか？」でMCを務めるビビる大木と矢作兼（おぎやはぎ）が選ばれました。いつも番組で素敵な市井の方々の人生譚を覗き、さまざまな“ウェルビーイング”の在り方を目撃している二人から、アンバサダーへの意気込みが到着しました！

≪アンバサダーコメント≫

■ビビる大木

みなさんの生活の中で、実は人から見るとささやかだけど、自分にとっては大きな幸せということがあると思います。

そんなことを見つけながら、このウィークを楽しみたいと思います！

■矢作兼（おぎやはぎ）

「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」がうまくいくように本当にもう全部背負っていきたいと思います。

ウェルビーイングは任せてください、片手間でやりません。頑張って全力で行きたいと思います。







＼3月14日・15日は東京ドームシティでイベントも！／

そしてWEEKの週末にあたる3月14日（土）～3月15日（日）には、テレ東×ウェルビーイングのイベント「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」が東京ドームシティにて開催されます！ステージやブースのコンテンツを通してウェルビーイングが体験できる、特別な2日間です。ぜひ奮ってお越しください！

「テレ東 ウェルビーイングってなんだ？パーク」概要

期間：2026年3月14日（土）～3月15日（日）

場所：東京ドームシティ セントラルパーク









【「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」参加番組】 ※情報は2/19時点

＜目玉特番＞

◆3月14日（土）12:15～14:15 「こんナンSDGsどうですか？」

◆3月14日（土）16:00～16:45 「なんで会社辞めないんですか？」

◆3月14日（土）・15日（日）16:45～17:15 「モヤモヤさまぁ～ずウェルビーイング」

◆3月15日（日）18:30～21:54 「家、ついて行ってイイですか？」

＜レギュラー番組＞

3月9日（月）～3月13日（金）

◆5:45～7:05 「Newsモーニングサテライト」

◆15:40～16:54 「よじごじDays」

◆22:00～23:04 「WBS（ワールドビジネスサテライト）」

（※13日（金）は23:00～24:04の放送となります。）

＜日付別レギュラー番組＞

◆3月9日（月）18:25～20:00 「YOUは何しに日本へ？」

◆3月9日（月）20:00～21:54 「世界！ニッポン行きたい人応援団」

◆3月10日（火）18:25～20:54 「ありえへん∞世界」

◆3月10日（火）20:54～21:55 「開運！なんでも鑑定団」

◆3月10日（火）23:12～24:01 「LIFE IS MONEY」

◆3月11日（水）18:25～20:45 「世界を救う！ワンにゃフル物語」

◆3月11日（水）20:45～21:54 「ちょっとバカりハカってみた!」

◆3月12日（木）18:25～20:58 「タクうま」

◆3月12日（木）20:58～21:54 「ナゼそこ？＋」

◆3月13日（金）20:00～21:00 「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ」

◆3月13日（金）22:00～22:54 「ガイアの夜明け」

◆3月14日（土）10:30～11:00 「ブレイクスルー」

◆3月14日（土）18:30～20:55 「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」

◆3月14日（土）21:00～21:54 「出没！アド街ック天国」

◆3月14日（土）23:00～23:25 「スポーツ リアライブ」







≪概要≫

【タイトル】

「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」

【実施期間】

2026年3月9日（月）～2026年3月15日（日）

