お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが18日、自身のアメブロを更新。長男のインフルエンザ感染と次男の長引く不調が重なり、多忙を極めた看病生活の舞台裏を明かした。

【映像】手術を受けるココリコ遠藤の8歳次男＆家族ショット

「我が家の子どもたち。やられました」と切り出した雅美さんは、「長男君は、インフルエンザB。次男君も発熱したので病院に行ったのにインフルエンザ、コロナ、溶連菌、陰性。なのに5日間も39℃近くの熱が出ていて鼻水、咳がすごい…」と過酷な状況だったことをつづった。

続けて「次男君は、血液検査もして異常なく風邪という診断だったんだけど、咳がひっきりなしに出ていて嘔吐しちゃうし。長男君はインフルだから2人を別部屋に隔離して、私は、マスク三重にしてその部屋を行ったり来たりよ」と徹底した防護体制で看病にあたったことを報告。

そして「パパは地方出張が続いていたからインフルエンザに罹患することなく無事だったけど」と、遠藤は感染を免れたことを明かした。

最後に「私は、仕事休んで予定全キャンセルして2人の部屋を行ったり来たり。ご飯作って、食べさせて、薬飲ませて、着替えさせて、寝かせて、病院行っての繰り返し。やーーーっと元気になったのでした」と、ようやく平穏を取り戻した現在の状況に安堵した様子を見せた。