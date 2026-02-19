この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が、「【緊急解説】インフルエンザB型は軽い？医師が警告する「A型より辛い」決定的な理由。」と題した動画を公開した。医師のひかつ先生が、流行の兆しを見せるインフルエンザB型について解説。「A型より軽い」「熱が出にくい」といった世間の誤解を否定し、むしろ症状としてはA型以上に過酷になり得る実態と、注意すべきポイントについて詳説した。



ひかつ氏はまず、インフルエンザの流行サイクルについて「A型が先に流行し、遅れてB型が流行る」という傾向があると説明。現在はB型が広まり始めているフェーズにあるという。B型の特徴として、ひかつ氏は特に「子供や若年層で重症化しやすい点」と「胃腸症状が目立つ点」を挙げた。

インフルエンザ特有の38度後半から39度の高熱、強い倦怠感、関節痛といった症状に加え、B型では嘔吐や下痢といった消化器系の症状を併発するケースが多い。動画内では、高熱と全身の痛みに加えてトイレに駆け込まなければならないこの状況を「A型プラス、ノロ（ウイルス）」のようなものだと表現し、その辛さを強調した。特に嘔吐や下痢は体力を激しく消耗させるため、小児や高齢者においては急速に脱水症状が進む危険性がある。



家庭内での感染対策について、ひかつ氏は「個室への隔離」と「換気」、そして「マスクの着用」を基本として挙げた上で、意外と徹底されていない対策として「アルコール消毒」の重要性を指摘した。ウイルスへの対策として「手洗いよりもアルコール消毒が一番効く（一番良い）」とし、ジェルタイプなどを用いてこまめに消毒することを推奨している。

また、発症してしまった場合の対応として、「発症から48時間以内の抗インフルエンザ薬の服用」が症状期間の短縮や重症化リスクの低減に有効であると説明。自宅療養中、食欲が落ちることは自然なこととしつつ、何よりも「水分補給」を最優先にするよう求めた。具体的には、尿の量が減っていないか、泣いても涙が出ない状態になっていないかなどを確認し、脱水のサインを見逃さないことが重要だと語った。



ひかつ氏は解説の最後で、B型について「決して軽い病気ではなく、侮れない」と改めて強調。早期の医療機関受診と適切な水分補給、そして家庭内での徹底した感染対策を行うよう結論付けた。