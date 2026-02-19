¡ÚËÅç¶è¡Û¹âÎð¼Ô¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·Î¨¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤Î²ÝÂê¡£5300·ïÄ¶¤ÎÁêÃÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë³¹¤Ø
Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬½»¤Þ¤¤¤Î»Ù±ç¡Êµï½»»Ù±ç¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶è¤Ï¡Ö65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ëÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¡×¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¡Ê¶è»ÔÉô¡Ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±¶è¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼ËÅç¶è¤Ç¤Ï¡¢µï½»»Ù±ç¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÅç¶è¤Î½»Âð¤äÊ¡»ã¤Î»Üºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌ©ÅÔ»Ô¡¦ËÅç¶è¤Ç¸²ºß²½¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤ÎÌäÂê¤È¤Ï
ÅìµþÅÔ23¶è¤ÎÀ¾ËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÅç¶è¡£ÃÓÂÞ±Ø¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÂçÄÍ¡¦Áã³û¡¦¶ð¹þ¡¦ÌÜÇò¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë±Ø¤òÍÊ¤¹¤ë¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¡¦À¸³èÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷¡¢¹ñÀÒ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤Ó¤È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Î¹âÌ©ÅÔ»Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡»ãÉô¼«Î©»Ù±çÃ´Åö²ÝÆþµïÁêÃÌ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ì°æ½Ó¹Ô¡Ê¤¿¤Þ¤¤¡¦¤È¤·¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö65ºÐ°Ê¾å¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ëÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¤ÏÆüËÜ°ì¡£¶è¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òË¬¤ì¤ëÁêÃÌ¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¹âÎð¼Ô¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖËÅç¶è¤Ï¹âÎð¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌ±±Ä¼Ú²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¯¡¢·úÊª¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤ä¡¢²ÈÄÂ¤¬¹â¤¯¤Æ½»¤ßÂØ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬Â¿¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤âÂ¿¤¯23¶èÆâ¤Ç¤Ï¿·½É¶è¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¡£ÆüËÜ¸ì¤äÆüËÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶è¤Ï³°¹ñ¿Í»Ù±çÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤ËÅÔ±Ä½»Âð¤Î±þÊç¥µ¥Ý¡¼¥È²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¤Èºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¿È¹âÎð¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌ±±Ä¼Ú²È¤Ë½»¤à³ä¹ç¡Ê23¶èÈæ³Ó¡Ë
ËÅç¶è¤ÎÌ±±Ä¤Î¼Ú²È¤Ë½»¤àÃ±¿È¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï23¶èÃæ¡¢Âè£±°Ì¡£´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤è¤êÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿ËÅç¶è¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢½»ÂðÉô¶É¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ï¡¢Åìµþ23¶èÃæ¡¢Âè1°Ì¤È¤¤¤¦¶õ¤²ÈÎ¨¤Î¹â¤µ¡Ê13.9¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÅÔ»ÔÀ°È÷Éô¡¡½»Âð¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Ý¤Î¸ÍÅÄ·½Î¼¡Ê¤È¤À¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÄÂÂß¤Î¶õ¼¼¤Ç¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë°ì¸Í·ú¤Æ¶õ¤²È¤ò¼¨¤¹¡Ø¤½¤ÎÂ¾¤Î¶õ¤²È¡ÙÎ¨¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¹âÎð¼Ô¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»ý¤Á²È¡Ê¶õ¤²ÈÍ½È÷·³¡Ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¡×¤À¤È¹¹¤Ê¤ëÁý²Ã¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸ø±Ä½»Âð¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ÅÔ»ÔÀ°È÷Éô¡¡½»Âð¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Ý¡¡²ÝÄ¹¤Îüâ¶¶Î´»Ë¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Î½»Âð¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ê¤É¤Ç¼ê¶¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËËÅç¶èÆâ¤Ç²È¤ò¼êÇÛ¤Ç¤¤º¡¢¶è³°¤Ø¤Î¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÎËÅç¶è¤Î¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï13.9%¤È¡¢23¶èÆâ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿ËÅç¶è¡Ë
¶õ¤²È¡ßµï½»»Ù±ç¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ç¹¤¬¤ëËÅç¶è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ËÅç¶è¤ÏÌ±´Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµï½»»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÅç¶è¶¦Æ±µï½»·¿¶õ¤²ÈÍø³èÍÑ»ö¶È¡×¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ò½»Âð³ÎÊÝÍ×ÇÛÎ¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Ë²þ½¤¤¹¤ëÈñÍÑ¤òÊä½õ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î»ö¶È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¸ÉÎ©¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¡Ö¶¦À¸¥Ï¥¦¥¹¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ØÏ¢µ»ö¡§
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¹âÎð¼Ô¤Îµï¾ì½ê¡£ËÅç¶è¤Ç¡Ö¶õ¤²È¤òÊ¡»ã¤Ë³è¤«¤¹¡×¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤Þ¤ë
¤Þ¤¿¡¢URÄÂÂß½»Âð¤Î¶õ¤²È¤òÍøÍÑ¤·¡¢¿Æ¤ä¿È¶á¤ÊÂç¿Í¤òÍê¤ì¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Î¸ÉÎ©¤òËÉ¤®¼«Î©¤ò±þ±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ç¡Ö¼ã¼Ô¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¡×¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤Û¤«¤Ë¤â¶õ¤²È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤È¤ê¿Æ¸þ¤±¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹(ËÅç¶è¥â¥Ç¥ë)¡×¤ò´±Ì±¶¨Æ¯¤Ç³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎÀ©¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢µ»ö¡§
¤Ò¤È¤ê¿ÆÆ±»Î¤¬½õ¤±¹ç¤¨¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¥Ë¡¼¥ºÁý¡£´ð½à¿·Àß¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥Èµ¡²ñÁý¤¨¤ë¤â¡¢²ÝÂê¤Ï?
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ä£Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤µ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ù±ç»ö¶È¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò½ê¤Ï½Ä³ä¤êÁÈ¿¥¤ÇÉô½ð´Ö¤ÎÏ¢·È¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä£Æâ¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÂ¿¤¤¤È¤«¡£
Îã¤¨¤ÐÀè½Ò¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ¸þ¤±¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ï¶èÄ¹¤«¤é¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¡£¤½¤·¤Æ¼ã¼Ô¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿ÅÔ»ÔºÆÀ¸µ¡¹½¡ÊUR¡Ë¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿Ã´Åö¼Ô¤Î¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×Äó°Æ¤¬È¯Ã¼¤Ç¡¢´Ø·¸Éô½ð¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÅç¶è¥â¥Ç¥ë¤Ò¤È¤ê¿Æ¸þ¤±¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î°ìÎã¡£ÇäµÑÍ½Äê¤Î¤¢¤ë·úÊª¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤Æ´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ¤²È¤òÌ²¤é¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤«¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â½ÅÍ×¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿ËÅç¶è¡Ë
¡Ö¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡×ËÅç¶è¤Îµï½»»Ù±ç¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß
¤³¤ì¤é¤ÎËÅç¶è¤Î³èÆ°¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì±´Ö¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È¶è¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¶¨Æ¯´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤ËÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤äÊ¡»ã´Ø·¸¼Ô¡¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤äÁêÃÌ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¡Öµï½»»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¡×¤Î»öÌ³¶É¤ò¡¢ËÅç¶è¤Ç¤Ï¡Ö¶è¡×¤ÈÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤¬¶¨Æ¯¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶èÆâ¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¶è¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£µï½»»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤Ë¤Ï»Ù±çÃÄÂÎ¤ÎÅÐÏ¿À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é¤âÌ±´ÖÃÄÂÎ¤«¤é¤âÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë´Ë¤ä¤«¤ÊÏ¢·ÈÂÎÀ©¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢µï½»»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤Î»öÌ³¶É¤Ë¡Ø¤È¤·¤ÞNPO¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦Ãæ´Ö»Ù±çÁÈ¿¥¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¸ÍÅÄ¤µ¤ó¡Ë
ËÅç¶èµï½»»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤ÎÁÈ¿¥¿Þ¡£½»ÂðÉôÌç¤ÈÊ¡»ãÉôÌç¤Î¿¦°÷¤¬»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤·¤ÞNPO¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´Ö¤Î¶¨Æ¯¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿ËÅç¶è¡Ë
¡Öµï½»»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç±ï¤¬¤Ç¤¤¿ÃÄÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤Î¿¶¤êÊ¬¤±Àè¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ»ØÄê¤Îµï½»»Ù±çË¡¿Í¤â¶èÆâ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ò»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹Ô¤¾ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¶Ì°æ¤µ¤ó¡Ë
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ï¿ô¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ËÅç¶è¤Î2023Ç¯¤Îµï½»»Ù±ç¤ÎÁêÃÌ¼«ÂÎ¤Ï±ä¤Ù5300·ï°Ê¾å¡£ÁêÃÌ·ï¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¿Í¤«¤é¤ÎÊ£¿ô²ó¤ÎÁêÃÌ¤ä¡¢ÁêÃÌ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤À¤±¤Î¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤¬150·ï¤Ë¾å¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¹ÔÀ¯¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶õ¤²È¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Á´¹ñ¤ÇÌ±´Ö¤Î¶õ¤²È¤ò¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È½»Âð¤äÃÏ°è¸òÎ®¡¦¸ø±×ÌÜÅª¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÀ¯¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ·ÀÌó¡¦³èÍÑ¤Þ¤ÇÁæ¤®Ãå¤±¤¿»öÎã¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢ËÅç¶è¤Ç¤Ï2023Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Î¤¿¤á¤ÎÍøÍÑ¤¬6·ï¡¢¶¦Æ±µï½»¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤Ï3·ï¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¤ß¤â´Þ¤á¤ë¤È·ï¿ô¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Áý¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬Ãå¼Â¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»ÂðÉôÌç¤ÈÊ¡»ãÉôÌç¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÏ¢·È¤Ç¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¤Èµï½»»Ù±ç¡¢Î¾ÌÌ¤«¤é¤Î²ò·è¤Î»å¸ý¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿ËÅç¶è¡Ë
¡Ö¾ÃÌÇ²ÄÇ½ÀÅÔ»Ô¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Á¤ÎÅ¾´¹
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµï½»»Ù±ç¤ä¶õ¤²È¤Î³èÍÑ¤¬ºÇ½é¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö2014Ç¯¤ËÆüËÜÁÏÀ¸²ñµÄ¤Î¡Ø¾ÃÌÇ²ÄÇ½ÀÅÔ»Ô¡Ù¤ËÅìµþ23¶è¤ÇÍ£°ì»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÃÌÇ²ÄÇ½ÀÅÔ»Ô¤È¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤È¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Íè¡¢20ºÐ¡Á39ºÐ¤Î¼ãÇ¯½÷À¿Í¸ý¤¬50%°Ê¾å¸º¾¯¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¹ÔÀ¯¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£´ØÏ¢µ»ö¡§
ÃÓÂÞ¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë!? ÂçÄÌ¤ê¤ÎÅÅ¸»ÉÕ¤¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Æü¾ï¤Ë
Ì¡²è¤ÎÀ»ÃÏ¡Ö¥È¥¥ïÁñ¡×Éü³è¡ª ¡È ¾ÃÌÇ²ÄÇ½ÀÅÔ»Ô¡É ËÅç¶è¤¬¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Þ¤Á¤Ø
¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶èÆâ¤Î¼ã¤¤½÷À³ä¹ç¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢¶õ¤²È¤äÍ·µÙÉÔÆ°»º¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¾ÃÌÇ²ÄÇ½ÀÅÔ»Ô¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¤½¤ì¤«¤éËèÇ¯¿Í¸ý¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Þ¤¿¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¸ýÎ®½Ð¤ò¤¤¤«¤Ë»ß¤á¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤À¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿ËÅç¶è¡Ë
¡Öµï½»»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶è¤äµï½»»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤ÏÌ±´Ö»Ù±çÃÄÂÎ¤Î¡È¸åÊý»Ù±ç¡É¤ä¡È²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Å¤¯¤ê¡É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶õ¤²È¤Î³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õ¤²È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶è¤Î¼ç¤ÊÌòÌÜ¤Ç¤¹¡×¡Ê¸ÍÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤À¡¢Êä½õ¶â¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤äÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤äË¡Î§¤ÎÃÎ¼±ÌÌ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢»ö¶È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¶õ¤²È³èÍÑ¤ÎÀìÌç°÷¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ëÅÔ»ÔÀ°È÷Éô¡¡½»Âð¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Ý¤ÎÄ®ÅÄºß¸ù¡Ê¤Þ¤Á¤À¡¦¤¢¤ê¤«¤Ä¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤é¤â½»Âð¤ÎÇäÇã¡¦ÄÂÂß¤ò¹Ô¤¤ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¢ÄÂÂßÉÔÆ°»º·Ð±Ä´ÉÍý»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¡£
¡ÖÌ±´Ö¤Î»Ù±çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¤Êª·ï¤â¡¢¶è¤Î¿¦°÷¤¬´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢¶õ¤²È¤Î³èÍÑ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¥¬¥¤¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿®ÍêÅÙ¤ÎÌÌ¤«¤é¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»ö¶È¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¤â¶è¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄ®ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
·ä´Ö¤ä´³¾Ä¤Î¤·¤¹¤®¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢´Ø¤ï¤ë¿Í¤äÃÄÂÎ¤¬ÁÈ¿¥´Ö¤äÎ©¾ì¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤Îµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤äºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤¬¡¢ËÅç¶è¤Ç¤ÏÏ¢·È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
URÅÔ»Ôµ¡¹½¤ÈNPOË¡¿Í2ÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËÅç¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã¼Ô¤Îµï¾ì½êÁÏ½Ð¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¹ÔÀ¯¤ÈÌ±´Ö¤Î¶¨Æ¯¤¬¼¡¡¹¤È·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿ËÅç¶è¡Ë
¡ÖÆþµï¸å¤Î»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦¼¡¤Î²ÝÂê¤Ø
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï²þÀµ½»Âð¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ÈË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎÁí¹çÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§¤Ç¤Ïµï½»»Ù±çË¡¿Í¤Èµï½»»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤äµï½»»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤Ë´ÝÅê¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡ÖÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¼Ò²ñ»ñ¸»¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¸«¼é¤ê¤ä»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¤È¤¤¤Ã¤¿Æþµï¸å¤Î»Ù±ç¤ò¤É¤¦¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÊ¡»ãÉô¡¡¼«Î©»Ù±çÃ´Åö²ÝÄ¹¤ÎÂçÁ¾º¬À¿¡Ê¤ª¤ª¤½¤Í¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÊª·ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÁ¾º¬¤µ¤ó¡Ë
ºÇ½é¤Ë¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÅç¶èÆâ¤Î¶õ¼¼¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤á¤Ð¤â¤Ã¤È½»Âð¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬¿Ê¤ß¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÈÄÂ¼ý±×¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µï½»»Ù±ç¤ËÊª·ï¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾ì¤Ç¤Î¼Â´¶¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÅç¶è¤È¤·¤Æ¤â¸«¼é¤ê¤ä»à¸å»öÌ³°ÑÇ¤¤Ê¤É¤ÎÆþµïÃæ¡¢Æþµï¸å¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÀ°È÷¡¦¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸åÎóº¸¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤ËÂçÁ¾º¬¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¡¢¸ÍÅÄ¤µ¤ó¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¡¢¶Ì°æ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ëµï½»»Ù±ç¶¨µÄ²ñ¤È¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚ»ÞÎ¤»Ò¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤¨¤ê¤³¡Ë¤µ¤ó¡Ê»£±Æ¡¿¤ê¤ó¤«¤¯¡Ë
¹âÎð¼Ô¡¢¤Ò¤È¤ê¿Æ¡¢¼ã¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¤È¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÅç¶è¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊú¤¨¹þ¤à¤Î¤Ç¤â¡¢Ì±´Ö¤ËÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æþµï¸å¤Î¸«¼é¤ê¤ä»à¸å»öÌ³¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï½»»Ù±ç¤Ï¡Ö½»¤Þ¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÅç¶è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¶è¤Î³§¤µ¤ó¤¬°Õ¼±¤¹¤ë¡Èµ÷Î¥´¶¡È¤ä¡ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ¡È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÔ»ÔÀ¯ºö¤äµï½»»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü¼èºà¶¨ÎÏ
ËÅç¶è
(ÏÂÅÄ Ê¸¡Ê¤ê¤ó¤«¤¯¡Ë)