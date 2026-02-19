Image:mi.com

スマホで撮った写真をその場でプリントしたい。でも、インク代が気になるし、プリンターは大きくて持ち運びできない…そんな悩みを解決するのが、Xiaomiの「ポータブルフォトプリンター1S」です。

インクレスのZINK技術で熱を加えるだけでカラー印刷でき、180gの超軽量ボディはポケットにもスッと収まるサイズ。高性能なのに1万円以下という手頃な価格で、次世代の印刷体験をスタートできます。

インク不要のZINK技術で、どこでも簡単カラー印刷

Xiaomiの「ポータブルフォトプリンター1S」は、ZINK（Zero Ink）技術という革新的な印刷方式を採用。専用フィルムに熱を加えるだけで鮮やかなカラー写真が印刷できるため、インクカートリッジは一切不要です。

インク切れを心配する必要がなく、外出先でも撮影した写真をその場ですぐにプリント可能。旅行先での思い出や友人との記念写真も、スマホからワンタッチで形に残せます。

印刷スピードは1枚あたり約45秒と高速。待ち時間のストレスもなく、サクサクとプリントを楽しめるのも魅力です。

180gの軽さで、ポケットにも収まる超コンパクト設計

Xiaomiの「ポータブルフォトプリンター1S」は、本体重量わずか180gという驚きの軽さを実現。薄型設計により、ジャケットのポケットや小さなバッグにもすっぽり収まります。

手のひらサイズのコンパクトボディながら、印刷品質は本格的。高解像度のカラープリントで、スマホで撮影した写真の美しさをそのまま再現します。

持ち運びの負担を感じさせない軽量設計により、パーティーや旅行、イベントなど、あらゆるシーンで活躍。いつでもどこでも、大切な瞬間を形に残せます。

Bluetoothで複数人同時プリント＆カスタマイズも自在

Bluetooth接続により、Wi-Fi環境がない場所でも簡単にプリント可能。最大3人まで同時接続できるため、友人や家族みんなでプリンターを共有できます。

専用アプリ「Xiaomi Home」では、8種類のフィルターや多彩なフォトフレームを選択可能。アバターや透かしの設定も自由にカスタマイズでき、オリジナリティあふれる写真に仕上げられます。

付属のZINKフォトフィルムは裏面がシールになっており、印刷した写真をノートやアルバム、壁などに自由に貼り付け可能。思い出を好きな場所に飾れます。

1万円以下で手に入る、次世代のフォトプリント体験

インクレス印刷によるランニングコストの削減、180gの超軽量ボディ、複数人での同時接続、豊富なカスタマイズ機能――これらすべてが1万円以下という驚きの価格で実現。

シルバーカラーのスタイリッシュなデザインは、どんなシーンにも違和感なく馴染みます。専用フィルム5枚も同梱されているので、購入後すぐに印刷を楽しめるのも嬉しいポイントですね。

