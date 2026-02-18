ローランド<7944.T>は今期からの業績再拡大期待を背景に先高感が強く、４０００円以下の時価水準には投資妙味が大きい。



同社は電子ピアノや電子ドラムなど電子楽器の世界的大手。２月１３日に発表した２５年１２月期連結決算は、売上高１００９億５２００万円（前の期比１．５％増）、営業利益９４億１２００万円（同５．４％減）で着地。昨年夏以降に米国関税影響が本格化した影響が出たが、新製品の貢献や値上げで関税影響を最小限にとどめた格好だ。



欧州を除く全地域で実質増収となった。米国は関税相当額を売価転嫁したが、需要は堅調に推移。コロナ禍以後減収が続いていた中国は２期ぶりに増収に転じ、日本や韓国、台湾も回復に向かっている。同社では楽器市場は回復フェーズにあるとみており、業績も再拡大期入りが期待されている。



２６年１２月期は、売上高１０６４億円（前期比５．４％増）、営業利益１００億円（同６．２％増）を見込む。前期及び今期発売予定の新製品群が貢献するほか、値上げ効果も継続する見通し。近年、リスク対応でコントロールしてきた経費を順次執行予定だが、コスト増加分は数量増と値上げで吸収する見通しで、増益を見込む。



決算発表と同時に２８年１２月期に売上高１２００億円、営業利益１４４億円を目標とする中期経営計画も発表しており、再成長への自信ものぞかせている。（仁）



出所：MINKABU PRESS