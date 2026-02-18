ダイヤモンド・オンラインで本連載が始まって2年弱、初めて（！）日産のクルマを紹介します。今回お送りするのは、軽スーパーハイトワゴン「ルークス」の最新モデルの試乗記です。ルークスは、先週まで3回にわたって紹介してきた、三菱自動車「デリカミニ」の兄弟車。ベースの部分を日産と三菱が共同開発し、残りはそれぞれで味付けをした……というクルマなのです。「ベースが同じなら似たような乗り心地なのでは」と私（担当編集）のような素人は思ってしまうのですが、これがまったく違うのだそう。しかも今回の試乗に同乗したのは、普段ドイツ製高級車に乗り慣れている「超偉い方」。その人をもうならせたというルークス、いったいどんな軽自動車なのでしょう？（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

自民党、圧勝でしたね……株式市場はどうなる？

みなさまごきげんよう。

フェルディナント・ヤマグチでございます。

今週も明るく楽しくヨタ話から参りましょう。

週末は宮崎で過ごしておりました。

もちろん期日前投票を済ませてから出掛けました。

それにしても自民党がここまで議席を獲得するとは……。この「躍進」が株式市場にどのような効果をもたらすのか。結構な額を張っていますからね、固唾を飲んで見守ることとしましょう。

さて、せっかく宮崎に来たのですが、今回は全く波が入らず丸ボウズ。やむなくすこし離れた場所にある温泉に行ったり、海岸線をドライブしたり、とのんびり過ごしました。

サーフィンもスキーもできる宮崎

日曜日は寒波が押し寄せ、東京で積雪があったそうですが、こちらはご覧の通りピーカンでした。とはいえ寒いことは寒い。南国のイメージが強い宮崎ですが、明け方には氷点下になることもありますし、山の方へ行けば日本最南端のスキー場だってある。同じ県でスキーとサーフィンの両方が（死ぬ気で頑張れば）1日でできてしまうのですから、エラいもんです。

夜には接待で宮崎に来ていた、名前を出したがらないMくんと、一心鮨光洋へ。

ここの鮨は本当に美味しい。街から離れている場所にあるのに、いつも満席です。

社長の木宮一光くんは鮨を握らずソムリエの資格を取得した変わり種。変化自在に繰り出す彼のペアリングは、鮨の風味を一段も二段も上に引き上げてくれます。

という事で、本編へと参りましょう。

日産「ROOX」（以下、ルークス）試乗記であります。

先に言ってしまいますが……軽スーパーハイトワゴン界の絶対王者、ホンダN-BOXをもしのぐ、スペシャルなできばえだったのですよ。

