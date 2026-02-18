この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

歯医者が自費の白い歯を勧める本当の理由とは？「儲けたいから」だけではない歯科業界の裏事情

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯科医師の木村隆寛氏が、自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で、「銀歯から白い歯に変えるメリットは何？」と題した動画を公開。歯科医師が保険適用の銀歯ではなく、自費診療の白い歯を勧める理由について、経済的な視点や健康上のリスクから解説した。



動画で木村氏は、歯医者が自費診療を勧める理由として、まず「医院経営という観点」を挙げた。氏は「正直にお話させていただきますと、なかなか保険の治療だけでクリニックを成立させるのは難しくて」と内情を明かす。自費診療の収益は、クリニックの存続だけでなく、スタッフの雇用や待遇改善にも不可欠であり、歯科医療業界を支える重要な要素だと説明した。



特に深刻なのが、歯科技工士の報酬体系だという。木村氏によれば、保険適用の銀歯を1本作製した際に歯科技工士に支払われる技術料は、金属代を除くと「1500円とか2000円とか、それぐらいが相場」だという。ワックスでの成形から鋳造、研磨まで非常に手間のかかる作業であるにもかかわらず、その対価は極めて低いのが現状だ。この経済構造が、歯科医師が銀歯を積極的に勧めにくい一因となっている。



次に、木村氏は「見た目の問題」を指摘する。銀歯は丈夫で長持ちするというメリットがある一方で、口を開けたときに金属が見えることで審美性を損なう。木村氏は、銀歯が入っている状態が当たり前ではなく、「銀歯はないのが普通」という価値観を持つことが重要だと述べ、治療痕が目立たない白い歯の優位性を強調した。



さらに、木村氏は「アレルギーの問題」にも言及した。保険の銀歯で使われる「金銀パラジウム合金」には、銅など錆びやすい金属が含まれており、唾液によって溶け出した金属イオンが歯や歯茎を黒く変色させることがある。この変色は「入れ墨みたいな感じ」で、一度起きてしまうと「一生とれません」と警告した。また、金属アレルギーを引き起こすリスクもゼロではないため、アレルギー物質を含まない素材を選ぶことが望ましいとした。木村氏は「金属使わないで済むなら使わないほうがいい」と述べ、総合的な観点からセラミックなどの白い歯を推奨している。