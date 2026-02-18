　18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比470円高の5万7080円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては513.51円高。出来高は1万2604枚だった。

　TOPIX先物期近は3809ポイントと前日比37ポイント高、TOPIX現物終値比47.45ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57080　　　　　+470　　　 12604
日経225mini 　　　　　　 57090　　　　　+480　　　239079
TOPIX先物 　　　　　　　　3809　　　　　 +37　　　 16126
JPX日経400先物　　　　　 34440　　　　　+415　　　　1944
グロース指数先物　　　　　 737　　　　　　+4　　　　1296
東証REIT指数先物　　　　　1977　　　　　　+0　　　　　 1

