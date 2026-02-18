日経225先物：18日夜間取引終値＝470円高、5万7080円
18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比470円高の5万7080円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6566.49円に対しては513.51円高。出来高は1万2604枚だった。
TOPIX先物期近は3809ポイントと前日比37ポイント高、TOPIX現物終値比47.45ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57080 +470 12604
日経225mini 57090 +480 239079
TOPIX先物 3809 +37 16126
JPX日経400先物 34440 +415 1944
グロース指数先物 737 +4 1296
東証REIT指数先物 1977 +0 1
