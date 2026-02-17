俳優イーサン・ホークと女優ユマ・サーマンの娘、女優のマヤ・ホーク（27）とシンガーソングライターのクリスチャン・リー・ハトソン（35）が、両親も出席する中、14日のバレンタインデーにニューヨークで結婚式を挙げた。ピープル誌が入手した写真では、マヤはクラシックな白いウエディングドレスにコートを合わせ、クリスチャンはタキシード姿で晴れの日を祝っている。



【写真】ラブラブなマヤとクリスチャン♡きゃっ

ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のロビン役だけに知られるマヤだけに、同ドラマの共演者ナタリア・ダイアー、ジョー・キーリー、セイディー・シンク、フィン・ウルフハード、ケイレブ・マクラフリン、ゲイテン・マタラッツォ、チャーリー・ヒートンらが出席した。



2人は長年友人関係にあり、2023年に交際が報じられた。クリスチャンは昨年、楽曲「Carousel Horses」について語る中でマヤを「フィアンセ」と呼び、婚約を公表。2024年には、マヤのアルバム「Chaos Angel」にクリスチャンが参加するなど、創作面でも深い関係を築いてきた。



マヤは以前、友人との恋愛について次のように語っている。「友達と付き合うことを、心からおすすめするわ。相手はあなたを過去に他の人々と交際していた人として理解しているし、感情を持った生身の存在だと分かっている。理想の彼女像を投影する紙切れみたいな存在じゃないの」



（BANG Media International／よろず～ニュース）