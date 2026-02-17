ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで７位だった平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７日、自身のＳＮＳを更新した。

＊ ＊ ＊

１月に骨盤など複数箇所を骨折しながら、２連覇を目指して出場した平野歩は「最初に沢山の応援 心からありがとうございました。皆さんのエネルギー全てを感じ 不可能が可能になってこの舞台に戻ってくる事ができました」（すべて原文まま）と感謝をつづった。

７位という結果については「当たり前に悔しい気持ちしかない」としたが「ステージに死ぬ気で立たないと失礼だと思い、最後はもう人間をやめてましたが 行くも地獄引くも地獄の紙一重の世界で 改めて命ありきだなと 生きてる事に感謝せざるをえない気持ちを改めて痛感しました こういう大事な気持ちを与えてもらって、僕を本気にさせてくれた周りの選手たち達には感謝しかないです」と思いの丈を明かした。

それでも「もともと何も失うものは一つもありません。後悔はなにひとつ無いです」とキッパリ。「この経験は自分だけの意味を作り出すチャンスだと思います」と記した。

平野歩は「最終的にみんなで笑顔になれて 全世界の人たちに自分のパフォーマンスを届けられた事は最高ですね」と大舞台を振り返り「また０から自分に勝ちにいこうと思ってます 今しかできない事を今大事に また強くなって戻ってきます」と、最後に日の丸マークを添えて誓った。