¡¡¼òÅÄ¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡¦²¾Ì¾¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÍÄ¾¯»þ¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¡ÖÇò°á¤ÎÅ·»È¡×¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¡ÖÃËÀ¿Ø¤¬¤»¤Ã¤»¤ÈÆ¯¤½÷À¤¿¤Á¤ËÊô»Å¤¹¤ë¡×¿·Ç¯²ñ¤Î¸÷·Ê¤â¡¢Îø°¦´Ñ¤Î¸¶ÅÀ¤À¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤¬·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢2ºÐÇ¯¾å¤Î´Ç¸î»Õ¡¦¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡£¤À¤¬Èà½÷¤¬»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ë¾Ð´é¤òÆÈÀê¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¼»ÅÊ¤Ë»÷¤¿´¶¾ð¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö
¡¡¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤Î¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦Ìä¤¦¤È¡ÖÅö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£»×¤¨¤Ð¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÛ£Ëæ¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²È»ö¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï²È»ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÉÔÉþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ÏºÊ¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦°¦¾ð¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºÊ¤Ï¥·¥Õ¥ÈÀ©¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë¶Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Î»Å»ö¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ôÆü¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ºÊ¤Î¿²¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿²´é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢°¦¤ª¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¿çÌ²¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È»Å»ö¤Ëº¹¤·»Ù¤¨¤ë¤«¤é¡£¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤·¤ª¤·¤ª¤È°ú¤²¼¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â³¤¯¤È¡¢ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÍ¤¬²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´Ä¶¤ÏÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÊ¤È
¡¡²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤òÃÇ¤é¤ì¤ë¤«¤é°¦¾ð¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¡¢Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Èà¤ÈÈà½÷¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢²¿¤«¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö3Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Î¤ÏÊÒ¼ê¤¯¤é¤¤¡£¤½¤Îµ¤¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤¯¤ÈÈà½÷¤Ï¿²Â©¤ò¤¿¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Éî¿«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌµÍýÌðÍý¡¢Â³¤±¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤â1ÅÙ¤ä2ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡×
¡¡Â¾¤Î¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌë¶Ð¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤¤ª¤ê¿´¿È¤È¤â¤Ë¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÊ¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±¤·¤¿¡¢¤È¡£¡Ø¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤è¡£¤¤¤Ä¤â¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ìë¶Ð¤¬Â³¤³¤¦¤ÈË»¤·¤«¤í¤¦¤È¡¢ºÊ¤ÏËÍ¤ËÎä¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤ò·ù¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤â·ù¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÌµÍýÌðÍýÂ³¤±¤¿¤³¤È¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Î¤ª¤ª¤é¤«¤µ¤Ï¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²¿¤â¤«¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¡£ËÍ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ë¸þ¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê°¦¾ð¤Ê¤ó¤À¡¢¤À¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÈà½÷¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«áû¤Ë¤µ¤ï¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡×
¡Ö´Å¤¨¤ë¡×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¡·ëº§¤âÇ¥¿±¤â»Å»ö¤â¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬ÆÃÊÌ¤À¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¤¤é¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÆþ±¡¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç½èÍý¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´¶¾ð¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤é¡£Æ±¤¸ÉÂ¼¼¤Ë¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¥Þ¥Þ¡¼¡Ù¤Èµã¤¯»Ò¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ïµã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãë¤Ç¤âÌë¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¿¿¤Ã°Å¤Ê°Ç¤ÎÀ¤³¦¤òÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢ËÍ¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÊì¤Ë´Å¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¤ÏÉ¬»à¤Ç²Ô¤°¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Êì¤Ë¤ÏÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Êì¤Î°¦¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ÎÈà¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ç²Ô¤°¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Èà¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊì¤òµá¤á¤Æµã¤¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤¨¤Ð¤±¤Ê¤²¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö´Å¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ä¡Ö°¦¾ð¤òÃí¤°¤³¤È¡×¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÈà¤Ï¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö29ºÐ¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï»ºµÙ¤ò¤È¤Ã¤ÆÊÝ°é±à¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤á¤°¤ß¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¡£¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½Ð»º¸å¡¢¡Ø»ä¤Ï¤³¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¡£¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Î¡¢¼¤á¤ë¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö3¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
¡¡¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ïº£ÅÙ¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤¬Ì¼¤Î¤ª¤à¤Ä¤ò´¹¤¨¤¿¤ê¥ß¥ë¥¯¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤ÎÊª²»¤ËÈô¤Óµ¯¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤á¤°¤ß¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÎ¤ò²õ¤¹¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ï°Õ¸ÇÃÏ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢µÙ¤â¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤È¤¦¤È¤¦¡¢8¥ö·î¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¾ð·Â¹Ô·¿¤È¤¤¤¦¤«ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èà½÷¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÍ¤â¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ð÷¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Âà±¡¸å¤â¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×
¡¡ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âºÊ¤ÏË½Áö¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¡¢¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤â¤Ï¤äºÊ¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤«ÆÃÊÌ»ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ì¼¤òÌµ»ö¤ËÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈà¤¬Æ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢À¸³è¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÎµëÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤º¡¢ºÊ¤ÏÃù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ÏÉû¶È¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·Êó¹ð¤¹¤ëµÁÌ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤Ç²Ô¤²¤Ê¤¤¤«É¬»à¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ»Ï¤á¤¿Éû¶È¤Ï¡ÖÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¡×¤À¤Ã¤¿
¡¡¤½¤·¤ÆÈà¤¬¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö½ÐÄ¥¥Û¥¹¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤¿¤Ë°û¤ß²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤»¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°µ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤Õ¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¡£½Â¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿½÷À¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤À¤´ÖÏÃ¤ò¤·¡¢¤½¤í¤½¤íµ¢¤ê¤Þ¤¹¤È³°¤Ø½Ð¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î½÷À¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¤·¤À¤±ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¶á¤¯¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë¶¯°ú¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤¬»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø½÷À¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¡£ÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸ý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë»Å»ö¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¼ÒÄ¹¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½µËö¡¢2Æü´Ö¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ë²ñÏÃ¤Î¿Ê¤áÊý¤È¤«¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Î¤·¤«¤¿¤È¤«¡£¡ØÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É¼ÂÄ¾¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¦¥ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤Ï»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦É¾²Á¤Ê¤Î¤«¤È¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½é»Å»ö¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¾ïÏ¢¤ÎµÒ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë»Å»ö¡¢ËÍ¤Î¸ÀÆ°Ç¡²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤·¤¿¡×
ºÊ¤ÏÉÔ¿³´¶¤òÊú¤¯¤â
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈà¤Ï¸ì¤ë¡£¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤ËÊô»Å¤·¡¢Áê¼ê¤Î´î¤Ó¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£ÀÜµÒ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÍýÁÛ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÀÜ¤·¤¿¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âËÍ¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¡¢10ºÐ¤Û¤ÉÇ¯¾å¤Ç¤¹¤¬Êì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤ÎÉû¶È¤Ï¤ª¤â¤Ë½µËö¤À¡£Ê¿Æü¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡×¤È¤¤¤¦µÒ¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤Î¤¢¤È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£ºÇ½é¤ÏµÒ¤Î¿¤Ó¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤ä¤Ï¤ê»ä¤ÎÌÜ¤ÏÀá·ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤È¼ÒÄ¹¤Ë´î¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢ºÊ¤ÏÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½µËö¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤À¤è¡¢Éû¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£ËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ì¤¬²Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þ´ü¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Å»ö¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë»Å»ö¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿Í¤È²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖºÊ¤Ò¤È¤ê¡×¤Ëµá¤á¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡º£¤ÏÌµÍý¤Ê¤¯¡¢Éû¶È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤Î¿´¤ÏËÜÅö¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÊ¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Çµ¿»÷Îø°¦¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢²¿¤¬ËÜÊª¤Ç²¿¤¬µ¶Êª¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶â¤¬²ðºß¤¹¤ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËËÜµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ËÍ¤ÏÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÌ¿¤òÅê¤²½Ð¤¹³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ë¡£Ì¼¤¬¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ì¼¤ò½õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Ò¤«¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ª¸ß¤¤¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤òßÕ¤ê½Ð¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡ºò½Õ¡¢Ì¼¤¬10ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¿´¶¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ý¤Ä¤ê¤È¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»Å»ö¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÆ§¤óÀÚ¤ê¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏºÆ³«¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤ÏºÊ¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢Éû¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¼«Î©¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÊ¤Ë¡ÈÊì¡É¤òµá¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÊ¤ÏºÊ¤Ç¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÉû¶È¤â¿Íµ¤¾¦Çä¤À¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£40ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆ»¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ°Íý¤·¤ÆÏÃ¤»¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÌ¯¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢ÃúÇ«¤Ë°ìÎé¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á±°¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Èà¤Î·È¤ï¤ë¡ÖÉû¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Ë¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤¬¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¼«Î©¤·¤¿¤È»×¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿Èà¤Î¿ÍÀ¸¡£¹¬¤¢¤ì¤È¾®¤µ¤¯µ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡ö¡ö¡ö
¡¡¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿¡ÖÉû¶È¡×¡£Âè»°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¤¤µ¤µ¤«»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÁªÂò¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÜ¿Í¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Úµ»öÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤ò·Áºî¤Ã¤¿¸¶ÂÎ¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µµ»³ÁáÉÄ¡Ê¤«¤á¤ä¤Þ¡¦¤µ¤Ê¤¨¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃË½÷´Ø·¸¡¢ÆÃ¤ËÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ20Ç¯°Ê¾å¼èºà¤òÂ³¤±¡¢¡ØÉÔÎÑ¤ÎÎø¤Ç¶ì¤·¤àÃË¤¿¤Á¡Ù¡ØÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤Ç¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¡Ù¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¡ØÉü½²¼êÄ¡¨¡°¦¤¬¶¸µ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¨¡¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
