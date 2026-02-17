「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝で会心の演技をみせ、世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点とし、現行採点方式となった０６年トリノ五輪以降最大となる６・９点差を大逆転し、金メダルを獲得した。

失意のＳＰ５位から逆襲のフリーで大逆転金メダルが決まると、三浦はなかなか信じられないかぼう然とした表情を浮かべ、木原は泣き崩れた。各国の選手と健闘を称えあった後、木原は座り込み、涙、涙。三浦に背中をさすられていた。「今日泣いてばっかり！本当に」と笑われていた。

２人の一問一答は次の通り。

−演技を終えて

木原「本当に感謝の気持ちしかないです。昨日『逆転可能な範囲だと思いますけど』っていうお言葉をいただけて、少し前向きな気持ちになることもできた。皆さんには感謝してます」

−ＳＰ後は

木原「昨日の夜もやっぱり悔しくて寝れなくて。全然睡眠の質が良くない状態で、夕方の練習もリンクに来てもウォームアップから涙が止まらない状態で・・・。経験したことのない気持ちだった。璃来ちゃんが僕の気持ちを立て直してくれた。オリンピックで諦めていいわけがない。絶対に自分たちで攻め切ろうと。試合前に立て直したので大丈夫でした。（璃来から）『まだ終わってない。積み重ねてきたことがある。絶対できる』と」

−どんな気持ちで声をかけた？

三浦「毎試合サポートしてきてくれたからこそ、今大会は私が強くないと」

木原「『璃来が逆に隆一くんのために滑るね』と言ってくれた。僕も璃来のために。お互いがお互いのために滑ろう、自分たちは絶対できると話をした」

三浦「ずっと龍一くんが泣いてたので。ウォーミングアップ中も泣いてたので。今はどういう気持ちで泣いてるのって聞いたら、『なんで泣いてるのかわからない』っていうから、赤ちゃんだねって」

−昼寝後に切り替えられたのは？

木原「眠かったんですかね」（三浦がツッコミ「赤ちゃんやん！」）

木原「寝てないと気持ちの余裕もなくなる。普段試合の前は寝ないんですけど、３０分寝るから起こしてねと。それがよかった」

（コーラを手に取り乾杯）

木原「ちょっと低糖気味で。ずっとジュースとか飲んでなかったので」

三浦「美味しい〜。コーラとかいつぶり？」

−リフトは成功

木原「ラストは怖さしかなかった。力が入っていたので、リラックスって」

−メンタル面は？

三浦「龍一くんの落ち込みがすごかったのでサポート側に回ってて。まだフリープログラムは団体戦で１５５。ノーミスすれば可能性あると、私は折れることはなかった」

−点数と内容

三浦「団体戦もいい滑りをさせていただいたけど、それを３点以上上回って、可能性は無限大だなと」