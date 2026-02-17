¡È¥à¥Í¥ª¤ÎÌ¼¡ÉÎëÌÚµ®»Ò»á¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡Ö¹â»Ô¿Íµ¤´Ý¾è¤êÀïÎ¬¡×¡Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¶Ã¤¤¤¿½°±¡Áª¡ÖÀï¸å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤Ï¡¢¡ÈÀï¸å¥ì¥¸¡¼¥àÃ¦µÑ¡É¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡ØÀï¸å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ãÆ°¤Î±ÊÅÄÄ®¼èºàÎò30Ç¯°Ê¾å¤ÎÀÄ»³»á¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¡È½°±¡Áª¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µµÄ°÷¤¬¶ÃØ³¡ªÎëÌÚµ®»Ò»á¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°
¡¡¤Þ¤º10°Ì¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡ª¡ÙËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¤¬Éü³èÅöÁª¡×¡£ËÅÄ»á¤Ï»²À¯ÅÞ¤«¤éÈæÎãËÌ´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡ª¡×È¯¸À¤«¤é9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñÀ¯Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡ÙÌäÂê¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Î¸øÇ§¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤À¤¬»²À¯ÅÞ¤¬¡¢´±Î½½Ð¿È¤ÇÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤ËÅÄ»á¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÈæÎã¾å°Ì¤ÇÍ¥¶ø¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âº£²ó¤ÎÁªµó¤Î£±¤Ä¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÊý¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Âè9°Ì¤Ï¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡¢²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¡¡°¦ÃÎ1¶è¤ÇÆ²¡¹ÅöÁª¡×¤À¡£ÁªµóÁ°¤ÎÄ´ºº¤Ç¸·¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿¸¶¸ý°ìÇî»á¤È¡Ö¸ºÀÇÆüËÜ¡¦¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤òÁÈ¤ß¡¢77ºÐ¤Ç7²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò·è¤á¤¿¡£Ì±¼ÒÅÞ¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ¿·ÅÞ¡¢¿·¿ÊÅÞ¡¢¼«Í³ÅÞ¡¢Ì±¼çÅÞ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¡¢¸ºÀÇÆüËÜ¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÅÞ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¹â»ÔÀûÉ÷¤¬¤¢¤ê¡¢ÃæÆ»¤Ç¾®Áªµó¶è¤òÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ï7¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢°¦ÃÎ1¶è¤È¤¤¤¦Ì¾¸Å²°¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ç¡¢Ì¾Á°¤âÄ¹¤¤¡£ÃæÆ»¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÏÂ¼»á¤â·è¤·¤Æ½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ø²¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡Ù¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤éÈà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤À¤±¤É¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÁªµó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¡×
¡¡Âè8°Ì¤Ï¡Ö¶¦»º¡¢¼ÒÌ±¡¢¤ì¤¤¤ï¡È¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¡ÉÂç»´ÇÔ¡×¡£¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤Ï¡¢¡Ö°ÂÊÝË¡À©È¿ÂÐ¡¢Ã¦¸¶È¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢µìÎ©·û¤Î»Ù»ý¼Ô¤ÎÉ¼¤Ï¤½¤ì¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯ÅÞ¤ËÎ®¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¶¦»º¡¢¤ì¤¤¤ï¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã±½ã¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾Ã¤¨¤¿¥ê¥Ù¥é¥ëÉ¼¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤È¤¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤â¤½¤¦¤À¤¬°ì¹ñÂè°ì¼çµÁ¡¢±¦·¹²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Äë¹ñ¼çµÁ¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ËÌá¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÃæÆ»·ëÅÞ¤Çº¸Â¦¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤ËÉ¼¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë±¦¡¦º¸¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼ÂÐÎ©¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ØÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Æü¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼ÂÐÎ©¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆüËÜ¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î»´ÇÔ¤Ï¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«¤ë¡£
¡¡Âè7°Ì¤Ï¡ÖÃæÆ»¡¡Áªµó¶èÅöÁª¤Ï¤¿¤Ã¤¿7¿Í¤Î¾×·â¡×¤Ç¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¯¡£¡Ö7¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£»ÞÌî¹¬ÃË»á¤ä°Â½»½ß»á¡¢²¬ÅÄ¹îÌé»á¡¢¾®Âô°ìÏº»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´õË¾¤ÎÅÞÁûÆ°¤äÍ¹À¯²ò»¶¤È¤¤¤Ã¤¿µÕÉ÷¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£²¬ÅÄ»á¤ÏÈæÎã½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÈæÎãÉü³è¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÆ»¤ÏÅöÁª¤Î²Ö¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤â¤ä¤á¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£7¿Í¤À¤±¤Ä¤±¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡Âè6°Ì¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¡11µÄÀÊ³ÍÆÀ¤ÎÂçÌö¿Ê¡×¤Ï¡¢¡Ö¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÌµÅÞÇÉ¤ÎÉ¼¤¬¤³¤³¤Ë·ë½¸¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡ÖºâÀ¯¤Î¾õ¶·¤ò·üÇ°¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÍ¸¢¼Ô¤È¡¢AI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÁØ¤Ë»É¤µ¤ê¡¢º¹ÊÌ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡×¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÅö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï1¤«2µÄÀÊÄøÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò1ÅÞ¤À¤±ÁÊ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÊÅöÁª»þ¤Î¡Ë¡È¥Ð¥éÉÕ¤±¡É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»È¤¦¤Ê¤É¿·¤·¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÀè¿ÊÀ¤âº£¸å¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÌîÅÞÀªÎÏ¤Ï¤ß¤é¤¤¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»²µÄ±¡¤Ç¤â2µÄÀÊ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¤ò°ú¤¤º¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Àº£²ó½°µÄ±¡¤Ç11µÄÀÊ¼è¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏµÕ¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£¸å°ÂÌî»á¤é¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÀÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÆ±Ä´¤¹¤ëÇ¯ÇÛ¤ÎÉ¼¤¬·ë¹½Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤â¡¢·Ð±Ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¤¢¤ë¿Í¤«¤é¤âÉý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ð¥º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ç¡ÊÆüËÜ¤Î¡ËºâÀ¯Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÉ¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ä¤È»Ù»ýÁØ¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÈÈï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¸øÌó¤Ë¡ØÌÜ¶Ì¤Ê¤·¡Ù¡×¡£¡Ö´ûÂ¸¤ÎÀªÎÏ¤¬ÁªµóÌÜÅö¤Æ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÌµÅÞÇÉÁØ¤Î»Ù»ý¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ø¶¦Æ±ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÀÆÆ£Å´É×»á¤ÈÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Î2¿Í¤Î´é¤¬¸Å¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÏºÇ½é¤«¤é·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤À¤È¤¹¤ë¤È¤³¤Î¸½¾Ý¤òâä¾®²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¡£²¿¤è¤ê¤â¸øÌó¤ËÌÜ¶Ì¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤ËÌµÅÞÇÉÁØ¤Î´üÂÔ´¶¤ò½¸¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Âç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÁªµóÀï¤Ç±éÀâ¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢¡Ø¤Ê¤¼ÃæÆ»¤È¤¤¤¦²ô¤òºî¤Ã¤¿¤«¡Ù¡Ø¸øÌÀÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï·èÃÇ¤·¤Æ°Î¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢À¯ºö¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¼é¤ê¤ÎÁªµó¤À¤Ã¤¿¡£À¯ºö¤â¾ÃÈñÀÇ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È°ã¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤â¸¶È¯¤âÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¤µ¤Û¤É°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡Ø¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤Î¹â»Ô»á¡Ù¤È¡Ø¤ä¤äº¸´ó¤ê¤ÎÃæÆ»¡Ù¤Îº¸±¦¤ÎÂÐ·è¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤ÈÅêÉ¼¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤é¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¿ÊÀ¤ä¡¢ÆüËÜ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤Î¸øÌó¤ÎÌÜ¶Ì¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿·ÂåÉ½¤Î¾®Àî½ßÌé»á¤¬ÌÜ¶Ì¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¡¢Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¡Ì¾Êí¤¬Â¤ê¤º14µÄÀÊÊÖ¾å¡×¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÈæÎã¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢14µÄÀÊ¤òÂ¾ÅÞ¤Ø¾ù¤Ã¤¿¡£ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÌö¿Ê¤·¤¿¤ß¤é¤¤¤Î11µÄÀÊ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤¹¤é¡ØºÇ¹â¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÀÉ¼¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£Á°²ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬3µÄÀÊÊÖ¾å¤·¤¿¤¬¡¢14µÄÀÊ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿ô¤À¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ì¤¤¤ï¤Ï1µÄÀÊ¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£µÜºê»á¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£Ì±°Õ¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿É¼¤¬¡¢»à¤ËÉ¼¤É¤³¤í¤«µÕÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£À©ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¤Î¾ÇÅÀ¡¡²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸²ÊÂç¿Ã¤¬ÅöÁª¡×¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¸µ»öÌ³ÁíÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ÇÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß1Ç¯¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿²¼Â¼»á¤Ï¡¢Á°²ó¤ÏÍîÁª¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅöÁª¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¤Ê¤É¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤¬Î©¤Á¾Ã¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×¡£
¡ÖÃæÆ»¤Ê¤É¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¡¢°ÂÇÜ»á¤¬¡Ê´ÔÎ®¤ò¡Ë¤ä¤á¤í¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼Â¼»á¤Î»Ø¿Þ¤À¤Ã¤¿¤ÈË¡Äî¤Ç¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¼Â¼»á¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Î°ì¼ï¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÂçº¹¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡ØÎ¢¶âÌäÂê¤Ï¹ñÌ±¤«¤éµö¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤·¡¢¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡É¤ÎµÄÏÀ¤¬¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡ÖÎëÌÚµ®»Ò¹ÊóËÜÉôÄ¹¡Ø¹â»Ô¿Íµ¤´Ý¾è¤êÀïÎ¬¡Ù¡×¤À¡£ÎëÌÚ½¡ÃË»á¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚµ®»Ò»á¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÆ°²è¤Ï1²¯²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¿·Ê¹¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Î¹¹ð¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¸øÌó½¸¤Ë¤â¹â»ÔÁíÍý¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÌµÅÞÇÉÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡Ø¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¹ÊóËÜÉôÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚµ®»Ò»á¤Î»Å»ö¤À¤½¤¦¤À¡×¡£
¡Ö¹â»Ô¿Íµ¤¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Ï°µ¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ò¥Ö¡¼¥¹¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤À¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡È¹â»Ô¼Ì¿¿½¸¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¹â»Ô»á¤Î¼Ì¿¿¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë¤â¹â»Ô»á¤Î²»À¼¤ò¤É¤ó¤É¤ó¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤»¤Æ¡¢Áªµó¥«¡¼¤ä±éÀâ²ñ¾ì¤ÇÎ®¤¹¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤¿¡£»ä¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î°ì°÷¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¡£¤½¤ÎÁªµó¶è¤Ï»²À¯ÅÞ¤«¤é¤â½ÐÇÏ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤¬¹â»Ô»á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤ä¡¢ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÊÁªµó¶è¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤Ç¤â1²¯²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Â¾ÅÞ¤ÎÈãÈ½¤ò¤»¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇØ·Ê¤Ç¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤ë¡Ù¤ÈÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹ÀïÎ¬¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤ÎÇÏÎÏ¤¬¡¢·ë²Ì¤òºÇ¸å¸å²¡¤·¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡ÖÅêÉ¼Î¨Á´¹ñºÇÄã¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤ÎÃÏ¸µ¡ÈÄ»¼è¸©¡É¡×¡£½°±¡Áª¤Î¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê2.4¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤Î56.26¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÃÏ¸µ¡¦Ä»¼è¤Ï10.41¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤ÈÁ´¹ñºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤éÍ£°ì¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¼«Ì±É¼¤ò¸º¤é¤·¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÀã¤Ç²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç2.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ËÌÎ¦¤Ê¤É¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç10¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²¼¤¬¤ê¡¢¤·¤«¤âÅêÉ¼Î¨¤¬¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ä»¼è¤À¡×¡ÖÀÐÇË»á¤¬ÁíÍý¤Î°Ø»Ò¤òÉÔËÜ°Õ¤Ê·Á¤Ç¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤ä¼ºË¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤¬»þÂå¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀï¸åÆüËÜ¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤äGHQ¤Î»ÙÇÛ¤Î¸µ¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡£°ìÄê¤Î¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤¬¡Ø·ûË¡¤ò¼é¤ì¡Ù¡Ø¼«±ÒÂâ¤Ï°ã·û¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥Ù¥é¥ëÀªÎÏ¤¬¤Û¤Ü²õÌÇ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àï¸åÆüËÜ¤ÎÊâ¤ß¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ØÀï¸å¥ì¥¸¡¼¥à¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡Ù¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤ËÁÈ¤ßÊÑ¤ï¤ê¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÆüËÜ¤¬¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿Æü¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê¡Ë