マクドナルドより販売されている、バーガーに、サイドメニューとドリンク Mが付いておトクに楽しめるバリューセット「セット500」

「セット500」に、待望の「マックポーク」を加え、ワンコインの500円ちょうどで楽しめる“500円セット”が3種類に拡充されます☆

マクドナルド「セット500」

価格：各500円(税込)

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

販売店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

ハンバーガーやマックチキンなどのバーガーに、マックフライポテト Mサイズなど選べるサイドメニューとドリンクMがついて、いつでもお手頃価格で楽しめるセット「セット500」

そのおトク感とボリューム感から多くの方から人気を博しているセットメニューです。

そんな「セット500」に、復活を望む声がやまない「マックポーク」が仲間入り！

「ハンバーガー」「マックチキン」と合わせてワンコインで楽しめる500円セットが3種類から選べるようになります。

ビーフ、チキン、ポーク3種類のパティを使ったバーガーと、選べるサイドメニュー・ドリンクMのセットの幅広い選択肢が、おトク感とボリューム感とともに楽しめます☆

復活販売：マックポークセット

単品価格：230円(税込)〜

発売日：2026年2月25日（水）〜レギュラー販売

あの大人気メニュー「マックポーク」が待望の復活！

香ばしいポークパティに、シャキシャキのレタスと「ガーリックペッパーソース」を合わせたハンバーガーです。

「ガーリックペッパーソース」は、3種のスパイス(ブラックペッパー／レッドペッパー／グリーンチリ)に加えて、3種類の調理法(おろし・焙煎・粒)のガーリックを使用することで、コクと旨みを追求。

ガーリックの旨味とスパイスのキレがやみつきになって止まらない「マックポーク」と、好きなサイドメニューとドリンクMが付いた、ボリューム満点の、お得で満足感のあるセットです。

販売中：ハンバーガーセット

単品価格：190円(税込)〜

マクドナルドのおいしさの原点である「ハンバーガー」

香ばしく焼き上げられた、つなぎを一切使用していない、ジューシーな 100%ビーフパティに、ケチャップ、マスタード、ピクルス、オニオンを合わせた、シンプルながらもビーフそのもののおいしさが味わえる一品です。

販売中：マックチキンセット

単品価格：190円(税込)〜

黒コショウと白コショウの効いたサクサクのチキンパティをシャキシャキレタスと合わせて、香ばしくトーストしたゴマ付きバンズでサンドした「マックチキン」

レモンの酸味を効かせた爽やかなスイートレモンソースで味付けした食べ応えのあるメニューです。

新TVCM：セット500「バスのアナウンス」篇

放映開始日：2026年2月24日（火）

放送エリア：全国（一部エリアを除く）

新TVCMには、多部未華子さんと声優の梶裕貴さんが出演。

バスに揺られる多部さんに聞こえたのは「次は〜マックポ…あっ」というアナウンス。

うれしさのあまりつい口がすべってしまうも、開き直って清々しくマックポーク復活をお知らせする運転手の梶さん姿が。

思わずバスを降りてお礼を告げ、マクドナルドへと駆け出す多部さん。

復活した「マックポーク」に「待ってたよ」と嬉しそうに語りかける多部さんの姿に注目です。

あの人気メニュー「マックポーク」がレギュラーメニューに仲間入り！

マクドナルドの「セット500」に2026年2月25日よりレギュラーメニューとして登場する「マックポーク」の紹介でした。

